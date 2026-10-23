Студенты как минимум 40 учебных заведений РФ производят дроны и боеприпасы, - расследование

В России студентов как минимум 40 гражданских учебных заведений привлекают к производству ударных беспилотников, комплектующих для боеприпасов и другой военной продукции.

Об этом говорится в расследовании издания "Вот Так", сообщает Цензор.НЕТ.

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Журналисты установили, что к этой деятельности привлечены 33 университета, 5 колледжей и 2 техникума. Они также участвуют в разработке технологий двойного назначения и подготовке кадров для оборонной промышленности.

Среди участников таких программ не только будущие инженеры, но и студенты юридических, политических, педагогических и аграрных специальностей. Часть из них работает бесплатно, тогда как другие получают зарплаты и стипендии от оборонных предприятий.

Например, в Назаровском техникуме в Красноярском крае с 2025 года собирают FPV-дроны, которые впоследствии передают российской армии для использования в войне против Украины.

Один из студентов рассказал журналистам, что научился собирать беспилотник примерно за полчаса. По его словам, в сентябре 2026 года военным отправили девять таких аппаратов. Вместо денежного вознаграждения за работу участники получают хорошие оценки и возможность пропускать занятия.

Известно, что российские студенты изготавливают также хвостовые части и другие элементы боеприпасов, а также приспособления для сбрасывания гранат с беспилотников.

В частности, в Поволжском государственном технологическом университете к марту 2026 года изготовили и отправили российским военным 2,5 тысячи комплектов хвостовиков и наконечников для гранатометных выстрелов ВОГ-17.

К созданию беспилотников также привлекают участников студенческих конструкторских бюро. В частности, в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске разрабатывают дроны-камикадзе, передают опытные образцы российским военным и совершенствуют их с учетом отзывов с фронта.

Параллельно в России действует программа, в рамках которой студенты уже с первого курса работают на предприятиях государственной корпорации "Ростех". Они получают зарплату и корпоративные стипендии в размере от 30 до 55 тысяч рублей.

Помимо студентов, к освоению беспилотных технологий в России привлекают и школьников. В Красноярском крае для девятиклассников, не сдавших государственные экзамены, ввели бесплатную шестимесячную программу подготовки операторов БПЛА, на которую выделили 47 мест в трех колледжах.

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