Студенти щонайменше 40 навчальних закладів РФ виробляють дрони та боєприпаси, - розслідування

У Росії студентів щонайменше 40 цивільних навчальних закладів залучають до виробництва ударних безпілотників, комплектуючих для боєприпасів та іншої військової продукції.

Про це йдеться в розслідуванні видання "Вот Так", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналісти встановили, що до цієї діяльності залучені 33 університети, 5 коледжів і 2 технікуми. Вони також беруть участь у розробці технологій подвійного призначення та підготовці кадрів для оборонної промисловості.

Серед учасників таких програм не лише майбутні інженери, а й студенти юридичних, політичних, педагогічних та аграрних спеціальностей. Частина працює безоплатно, тоді як інші отримують зарплати та стипендії від оборонних підприємств.

Наприклад, у Назаровському технікумі в Красноярському краї з 2025 року збирають FPV-дрони, які згодом передають російській армії для використання у війні проти України.

Один зі студентів розповів журналістам, що навчився збирати безпілотник приблизно за пів години. За його словами, у вересні 2026 року військовим відправили дев’ять таких апаратів. Замість грошової винагороди за роботу учасники отримують хороші оцінки та можливість пропускати заняття.

Відомо, що російські студенти виготовляють також хвостовики та інші елементи боєприпасів, а також пристосування для скидання гранат із безпілотників.

Зокрема, у Поволзькому державному технологічному університеті до березня 2026 року виготовили та відправили російським військовим 2,5 тисячі комплектів хвостовиків і накольників для гранатометних пострілів ВОГ-17.

До створення безпілотників також залучають учасників студентських конструкторських бюро. Зокрема, у Тихоокеанському державному університеті в Хабаровську розробляють дрони-камікадзе, передають дослідні зразки російським військовим та вдосконалюють їх з урахуванням відгуків із фронту.

Паралельно в Росії діє програма, за якою студенти вже з першого курсу працюють на підприємствах державної корпорації "Ростех". Вони отримують зарплати та корпоративні стипендії в розмірі від 30 до 55 тисяч рублів.

Окрім студентів, до освоєння безпілотних технологій у Росії залучають і школярів. У Красноярському краї для дев’ятикласників, які не склали державні іспити, запровадили безкоштовну шестимісячну програму підготовки операторів БпЛА, на яку виділили 47 місць у трьох коледжах.

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