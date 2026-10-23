Росія готує нові гібридні провокації проти Європи, - ГУР
Москва може активізувати диверсійні операції в країнах Центральної та Східної Європи. Російська пропаганда може використати їх для звинувачень на адресу України та послаблення підтримки Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.
"Держава-агресор Росія активізує гібридну дестабілізаційну стратегію щодо Європейського Союзу з метою скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації Сил оборони нашої держави, а також залякування європейських урядів та суспільств", - йдеться в повідомленні.
У розвідці наголошують, що Росія може вдатися до провокаційних диверсійних дій на території Центральної та Східної Європи, зокрема в країнах Балтії.
"У московських задумах фігурують різні сценарії - зокрема, проведення "операцій під чужим прапором" з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для Кремля міжнародні майданчики", - додають у ГУР МО.
За даними ГУР, потенційними місцями російських провокацій можуть бути:
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Об’єкти критичної інфраструктури.
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Прикордонні території з Росією.
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Калінінградський анклав.
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Регіони країн ЄС, де проживає російськомовне населення.
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Об’єкти, які контролює Кремль, зокрема мережа установ Російської православної церкви.
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Історичні місця, пов’язані з Росією, на території європейських держав.
Що передувало?
Видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, днями повідомило, що невдала операція в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле влітку стала одним із перших епізодів посиленої кампанії диверсій проти країн НАТО, наказ про яку, за даними американської розвідки, особисто віддав російський диктатор Володимир Путін. Москва причетність до диверсій у Європі заперечує.
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