Росія готує нові гібридні провокації проти Європи, - ГУР

Москва може активізувати диверсійні операції в країнах Центральної та Східної Європи. Російська пропаганда може використати їх для звинувачень на адресу України та послаблення підтримки Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Держава-агресор Росія активізує гібридну дестабілізаційну стратегію щодо Європейського Союзу з метою скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації Сил оборони нашої держави, а також залякування європейських урядів та суспільств", - йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що Росія може вдатися до провокаційних диверсійних дій на території Центральної та Східної Європи, зокрема в країнах Балтії.

"У московських задумах фігурують різні сценарії - зокрема, проведення "операцій під чужим прапором" з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для Кремля міжнародні майданчики", - додають у ГУР МО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готує інформаційну провокацію щодо воєнних злочинів в окупованих Олешках, - ГУР

За даними ГУР, потенційними місцями російських провокацій можуть бути:

Об’єкти критичної інфраструктури.

Прикордонні території з Росією.

Калінінградський анклав.

Регіони країн ЄС, де проживає російськомовне населення.

Об’єкти, які контролює Кремль, зокрема мережа установ Російської православної церкви.

Історичні місця, пов’язані з Росією, на території європейських держав.

Що передувало?

Видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, днями повідомило, що невдала операція в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле влітку стала одним із перших епізодів посиленої кампанії диверсій проти країн НАТО, наказ про яку, за даними американської розвідки, особисто віддав російський диктатор Володимир Путін. Москва причетність до диверсій у Європі заперечує.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Німеччині зафіксували 1034 випадки прольоту дронів над критичними об’єктами