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Новини Російські диверсії в ЄС
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Росія готує нові гібридні провокації проти Європи, - ГУР

ГУР попереджає про нову кампанію дестабілізації Європи з боку РФ

Москва може активізувати диверсійні операції в країнах Центральної та Східної Європи. Російська пропаганда може використати їх для звинувачень на адресу України та послаблення підтримки Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

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"Держава-агресор Росія активізує гібридну дестабілізаційну стратегію щодо Європейського Союзу з метою скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації Сил оборони нашої держави, а також залякування європейських урядів та суспільств", - йдеться в повідомленні.

У розвідці наголошують, що Росія може вдатися до провокаційних диверсійних дій на території Центральної та Східної Європи, зокрема в країнах Балтії.

"У московських задумах фігурують різні сценарії - зокрема, проведення "операцій під чужим прапором" з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для Кремля міжнародні майданчики", - додають у ГУР МО.

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За даними ГУР, потенційними місцями російських провокацій можуть бути:

  • Об’єкти критичної інфраструктури.

  • Прикордонні території з Росією.

  • Калінінградський анклав.

  • Регіони країн ЄС, де проживає російськомовне населення.

  • Об’єкти, які контролює Кремль, зокрема мережа установ Російської православної церкви.

  • Історичні місця, пов’язані з Росією, на території європейських держав.

Що передувало?

Видання  The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, днями повідомило, що невдала операція в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле влітку стала одним із перших епізодів посиленої кампанії диверсій проти країн НАТО, наказ про яку, за даними американської розвідки, особисто віддав російський диктатор Володимир Путін. Москва причетність до диверсій у Європі заперечує.

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