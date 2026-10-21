Путін наказав розпочати нову хвилю диверсійних атак у Європі, - WSJ

Невдала операція в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле влітку стала одним із перших епізодів посиленої кампанії диверсій проти країн НАТО, наказ про яку, за даними американської розвідки, особисто віддав російський диктатор Володимир Путін. Москва причетність до диверсій у Європі заперечує.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із цими висновками, інформує Цензор.НЕТ.

Що сталося в Лейпцигу

На початку серпня, за даними німецьких посадовців, дрони із вибухівкою атакували величезний вантажний літак Antonov, який використовували для доставки військової допомоги Україні. Один дрон врізався в літак, але не вибухнув, другий зіткнувся з іншим літаком, а третій вибухнув біля периметра аеропорту.

Якби атака відбулася за планом, слідчі кажуть, що це призвело б до хаосу та жертв в одному з найважливіших вантажних авіаційних вузлів Європи.

Німецькі посадовці стверджують, що дронами керували агенти російської військової розвідки. За даними слідчих, щонайменше три дрони були начинені військовим пластитом Semtex, їх розмістили в кущах і під деревами біля периметра, а керувати ними можна було дистанційно через інтернет за допомогою німецьких 5G-карток. Німецькі кібервивідники простежили комунікацію до серверів, раніше задіяних ГРУ.

Радники канцлера Фрідріха Мерца кажуть, що, якби атака призвела до масових жертв, вони розглядали б застосування статті 5 НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Французькі спецслужби перевіряють можливу причетність РФ до масових заворушень

Кампанія диверсій

Після атаки в Лейпцигу, за даними видання, в Європі різко почастішали диверсії "сірої зони". У серпні підпалили виробників дронів в Естонії та Польщі. Того самого місяця Словаччина заявила, що запобігла запланованому підпалу українського заводу дронів.

Останніми тижнями Польща, Литва й Болгарія повідомляли про диверсії на станціях Starlink, а в Чорному морі поблизу вод Болгарії та Румунії сталася серія дронових атак на торгові судна.

За словами західних посадовців, таємні операції координує підрозділ російський ГРУ — Служба спеціальних завдань (SSD), створена 2023 року шляхом об'єднання кількох найнебезпечніших підрозділів із мандатом вести прихований бій проти Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Литви Сінкявічюс вважає, що за спробою підпалу підприємства з обладнанням Starlink стоїть Росія

Західні розвідки пов’язали атаку на аеропорт Лейпцига з одним із керівників його підрозділів – полковником Денисом Смольяніновим. Він перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії за керівництво таємними російськими операціями в Європі.

Розслідувачі вважають, що наземну логістику координував колишній російський військовий Олег Левушкін, якого завербувало ГРУ; він керував кількома білоруськими агентами, які перевозили вибухівку, збирали дрони й розміщували їх.

Мережа використовувала Сербію як логістичний хаб. Сербська влада згодом заарештувала сімох підозрюваних, зокрема особу з подвійним російсько-сербським громадянством. Усі вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведено в суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща звинуватила Росію в диверсії проти Starlink поблизу Варшави

"Лейпциг не буде останньою атакою"

За даними видання, після невдалого нападу посадовець Кремля, який є каналом зв'язку з німецьким урядом, зв'язався зі своїм візаві в Берліні й попередив, що Лейпциг не буде останньою атакою.

Мерц раніше цього місяця заявив: "Росія веде війну проти Європи, не лише проти України, а й проти нас". Держсекретар США Марко Рубіо попереджав, що ескалація може перекинутися на країни НАТО й "швидко перетворити війну між двома країнами на значно ширший і набагато небезпечніший регіональний конфлікт".

Росія заперечує причетність до диверсій у Європі. Путін на звинувачення Берліна на початку вересня відповів: "Де докази?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ймовірний агент ГРУ готував атаку на український Ан-124 у Лейпцигу, - розслідування