Путін наказав розпочати нову хвилю диверсійних атак у Європі, - WSJ
Невдала операція в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле влітку стала одним із перших епізодів посиленої кампанії диверсій проти країн НАТО, наказ про яку, за даними американської розвідки, особисто віддав російський диктатор Володимир Путін. Москва причетність до диверсій у Європі заперечує.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із цими висновками, інформує Цензор.НЕТ.
Що сталося в Лейпцигу
На початку серпня, за даними німецьких посадовців, дрони із вибухівкою атакували величезний вантажний літак Antonov, який використовували для доставки військової допомоги Україні. Один дрон врізався в літак, але не вибухнув, другий зіткнувся з іншим літаком, а третій вибухнув біля периметра аеропорту.
Якби атака відбулася за планом, слідчі кажуть, що це призвело б до хаосу та жертв в одному з найважливіших вантажних авіаційних вузлів Європи.
Німецькі посадовці стверджують, що дронами керували агенти російської військової розвідки. За даними слідчих, щонайменше три дрони були начинені військовим пластитом Semtex, їх розмістили в кущах і під деревами біля периметра, а керувати ними можна було дистанційно через інтернет за допомогою німецьких 5G-карток. Німецькі кібервивідники простежили комунікацію до серверів, раніше задіяних ГРУ.
Радники канцлера Фрідріха Мерца кажуть, що, якби атака призвела до масових жертв, вони розглядали б застосування статті 5 НАТО.
Кампанія диверсій
Після атаки в Лейпцигу, за даними видання, в Європі різко почастішали диверсії "сірої зони". У серпні підпалили виробників дронів в Естонії та Польщі. Того самого місяця Словаччина заявила, що запобігла запланованому підпалу українського заводу дронів.
Останніми тижнями Польща, Литва й Болгарія повідомляли про диверсії на станціях Starlink, а в Чорному морі поблизу вод Болгарії та Румунії сталася серія дронових атак на торгові судна.
- За словами західних посадовців, таємні операції координує підрозділ російський ГРУ — Служба спеціальних завдань (SSD), створена 2023 року шляхом об'єднання кількох найнебезпечніших підрозділів із мандатом вести прихований бій проти Європи.
Західні розвідки пов’язали атаку на аеропорт Лейпцига з одним із керівників його підрозділів – полковником Денисом Смольяніновим. Він перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії за керівництво таємними російськими операціями в Європі.
Розслідувачі вважають, що наземну логістику координував колишній російський військовий Олег Левушкін, якого завербувало ГРУ; він керував кількома білоруськими агентами, які перевозили вибухівку, збирали дрони й розміщували їх.
Мережа використовувала Сербію як логістичний хаб. Сербська влада згодом заарештувала сімох підозрюваних, зокрема особу з подвійним російсько-сербським громадянством. Усі вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведено в суді.
"Лейпциг не буде останньою атакою"
За даними видання, після невдалого нападу посадовець Кремля, який є каналом зв'язку з німецьким урядом, зв'язався зі своїм візаві в Берліні й попередив, що Лейпциг не буде останньою атакою.
Мерц раніше цього місяця заявив: "Росія веде війну проти Європи, не лише проти України, а й проти нас". Держсекретар США Марко Рубіо попереджав, що ескалація може перекинутися на країни НАТО й "швидко перетворити війну між двома країнами на значно ширший і набагато небезпечніший регіональний конфлікт".
Росія заперечує причетність до диверсій у Європі. Путін на звинувачення Берліна на початку вересня відповів: "Де докази?"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в парижі трохи вдалося.
навіть грету тумблєр притаскали.
де, далі?
в берлині?