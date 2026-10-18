Прем’єр Литви Сінкявічюс вважає, що за спробою підпалу підприємства з обладнанням Starlink стоїть Росія

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає, що за спробою підпалу литовського підприємства, де зберігається обладнання Starlink, ймовірно, стоїть РФ.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ.

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"Частина гібридної війни РФ"

Він зазначив, що литовська влада "дуже пильно" стежить за діяльністю ворожих держав та вживає заходів для захисту людей та їхнього майна.

Сінкявічюс нагадав, що подібні або пов’язані з цим інциденти вже траплялися за кордоном, зокрема в Польщі та Болгарії. Він пов’язав цей випадок з гібридною війною, яку РФ веде проти Європи.

"Близько 02.00 було здійснено спробу спалити супутникові антени та блок керування. На місці виявили легкозаймисті рідини, а також ємності об’ємом від трьох до десяти літрів. Очевидно, що це була спроба диверсії або саботажу, адже подібні дії фіксуються і в інших країнах Європи. Цілком зрозуміло, що це частина гібридної війни РФ, що включає акти саботажу", - сказав глава уряду Литви.

Він додав, що "згодом ми дізнаємося більше про те, хто віддав наказ, як усе відбувалося та хто за цим стоїть. Цілком імовірно, що замовник уже відомий - це російська сторона".

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Розслідування триває

Міністр оборони Робертас Каунас також підтвердив цю інформацію, проте наголосив, що поки не може надати додаткових подробиць.

"Ситуацію взяли під контроль, інцидент вдалося відвернути, але наразі триває розслідування", - заявив міністр.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше повідомлялся, що в ніч на 18 жовтня в Литві намагалися підпалити компанію, на території якої зберігається обладнання зв'язку Starlink.

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