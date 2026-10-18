Премьер Литвы Синкявичюс считает, что за попыткой поджога предприятия с оборудованием Starlink стоит РФ

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс считает, что за попыткой поджога литовского предприятия, где хранится оборудование Starlink, вероятно, стоит РФ.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.

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"Часть гибридной войны РФ"

Он отметил, что литовские власти "очень пристально" следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры для защиты людей и их имущества.

Синкявичюс напомнил, что подобные или связанные с этим инциденты уже происходили за рубежом, в частности в Польше и Болгарии. Он связал этот случай с гибридной войной, которую РФ ведет против Европы.

"Около 02:00 была предпринята попытка поджечь спутниковые антенны и блок управления. На месте обнаружили легковоспламеняющиеся жидкости, а также емкости объемом от трех до десяти литров. Очевидно, что это была попытка диверсии или саботажа, ведь подобные действия фиксируются и в других странах Европы. Совершенно понятно, что это часть гибридной войны РФ, включающей акты саботажа", — сказал глава правительства Литвы.

Он добавил, что "со временем мы узнаем больше о том, кто отдал приказ, как все происходило и кто за этим стоит. Вполне вероятно, что заказчик уже известен — это российская сторона".

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Расследование продолжается

Министр обороны Робертас Каунас также подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что пока не может предоставить дополнительных подробностей.

"Ситуацию взяли под контроль, инцидент удалось предотвратить, но в настоящее время продолжается расследование", — заявил министр.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября в Литве пытались поджечь компанию, на территории которой хранится оборудование связи Starlink.

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