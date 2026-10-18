Премьер Литвы Синкявичюс считает, что за попыткой поджога предприятия с оборудованием Starlink стоит РФ
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс считает, что за попыткой поджога литовского предприятия, где хранится оборудование Starlink, вероятно, стоит РФ.
Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Часть гибридной войны РФ"
Он отметил, что литовские власти "очень пристально" следят за деятельностью враждебных государств и принимают меры для защиты людей и их имущества.
Синкявичюс напомнил, что подобные или связанные с этим инциденты уже происходили за рубежом, в частности в Польше и Болгарии. Он связал этот случай с гибридной войной, которую РФ ведет против Европы.
"Около 02:00 была предпринята попытка поджечь спутниковые антенны и блок управления. На месте обнаружили легковоспламеняющиеся жидкости, а также емкости объемом от трех до десяти литров. Очевидно, что это была попытка диверсии или саботажа, ведь подобные действия фиксируются и в других странах Европы. Совершенно понятно, что это часть гибридной войны РФ, включающей акты саботажа", — сказал глава правительства Литвы.
Он добавил, что "со временем мы узнаем больше о том, кто отдал приказ, как все происходило и кто за этим стоит. Вполне вероятно, что заказчик уже известен — это российская сторона".
Расследование продолжается
Министр обороны Робертас Каунас также подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что пока не может предоставить дополнительных подробностей.
"Ситуацию взяли под контроль, инцидент удалось предотвратить, но в настоящее время продолжается расследование", — заявил министр.
Что предшествовало
Напомним, что ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября в Литве пытались поджечь компанию, на территории которой хранится оборудование связи Starlink.
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