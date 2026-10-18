Россия могла привлечь к поджогу станции Starlink в Польше турецкую преступную группировку, - Spiegel

К поджогу объектов Starlink в Польше вечером 23 сентября может быть причастна турецкая преступная группировка "Далтоны".

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования в нескольких странах, сообщает Цензор.НЕТ.

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Задержание подозреваемых в Германии

Согласно данным источников, члены этой группировки могли совершить целенаправленную диверсию по заказу российских спецслужб.

12 октября по запросу Польши и на основании европейских ордеров на арест в Германии задержали двух граждан Турции. Польские правоохранители инкриминируют им причастность к диверсии против наземной инфраструктуры Starlink в Польше.

По информации издания, задержанными являются 38-летний Юмит Э. и 34-летний Мюслюм Т. Высший земельный суд Штутгарта в ближайшее время должен принять решение об их экстрадиции в Польшу.

Как сообщают источники Spiegel в нескольких органах безопасности, эти мужчины могут принадлежать к группировке "Далтоны" или действовать по поручению ее участников.

Кто такие "Далтоны"

"Далтоны" считаются одной из самых влиятельных организованных преступных группировок Европы. На протяжении многих лет ее члены действуют не только на родине, но и в Германии, а также в других европейских странах, занимаясь, в частности, вымогательством, торговлей оружием и заказными убийствами.

В 2024 году в России был арестован предполагаемый главарь "Далтонов" Бератджан Гекдемир. Турция требовала его экстрадиции, однако, по данным германских правоохранительных органов, Россия освободила Гекдемира и даже предоставила ему защиту. Находится ли Гекдемир до сих пор в России — неизвестно.

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Изменение стратегии Кремля

Издание пишет, что федеральное правительство и представители органов безопасности Германии еще несколько месяцев назад предупреждали, что Россия может привлекать организованные преступные группировки для совершения диверсий. В мае Министерство внутренних дел в ответ на запрос партии "Зеленые" заявило, что "сотрудничество между российскими структурами и представителями организованной преступности" может быть особенно эффективным для таких действий, как "диверсии или операции по ликвидации".

Отмечается, что ранее к диверсиям в Германии и других европейских странах российские спецслужбы, помимо штатных агентов, привлекали так называемых одноразовых агентов. Например, мелких правонарушителей, которые выполняли незначительные задания за небольшие деньги, не зная ни заказчиков, ни масштабов, ни истинных целей операций.

Der Spiegel добавляет, что в случае, если информация о привлечении членов "Далтонов" к диверсии на терминале Starlink в Польше подтвердится, это будет свидетельствовать об изменении стратегии российских спецслужб.

Издание напоминает, что в сентябре на станции Starlink в Болгарии также произошел пожар.

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Что предшествовало

Напомним, 23 сентября 2026 года на наземной станции спутниковой связи Starlink в польском селе Воля-Кробовска произошел пожар.

Прокуратура Польши начала расследование пожара на наземной станции Starlink в поселке Воля-Кробовска, квалифицировав его как диверсию и преступление террористического характера. Следствие предполагает, что поджог мог быть совершен по указанию российских спецслужб.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в Мазовии.

16 октября Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о задержании третьего фигуранта дела о поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в селе Воля-Кробовска. По информации польского радио RMF24, задержанный является украинцем.

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