Пожар на станции Starlink в Польше расследуется как диверсия по указанию РФ, - прокуратура

Прокуратура Польши начала расследование пожара на наземной станции Starlink в поселке Воля-Кробовска, который квалифицирован как диверсия и преступление террористического характера. Следствие предполагает, что поджог мог быть совершен по указанию российских спецслужб.

Об этом сообщил PAP пресс-секретарь Национальной прокуратуры прокурор Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ.

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Расследование дела

Как указал пресс-секретарь, возбуждено уголовное дело в связи с действиями, совершенными 23 сентября этого года в поселке Воля-Кробовска в интересах иностранной разведки против Республики Польши, а также совершения диверсии и преступления террористического характера путем умышленного возгорания на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink, что привело к причинению имущественного ущерба в крупном размере".

Он также сообщил, что, согласно имеющимся на данный момент данным, пожар произошел в результате поджога.

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Версия о причастности России

"Кроме того, по этому делу существует обоснованное подозрение, что преступники действовали по указанию российских спецслужб и в интересах иностранной разведки против Республики Польши. Целью их действий было нарушение работы и интернет-связи системы Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы", — добавил Новак.

По словам пресс-секретаря, в четверг прокуроры проводили на месте происшествия необходимые мероприятия, в частности осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Эти мероприятия осуществлялись совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности и Центрального следственного управления полиции. Расследование продолжается, подозреваемых пока нет.

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