Пожежу на станції Starlink у Польщі розслідують як диверсію за вказівкою РФ, - прокуратура

Прокуратура Польщі почала розслідування пожежі на наземній станції Starlink у селищі Воля-Кробовська, її визначили як диверсію та злочин терористичного характеру. Слідство припускає, що підпал могли здійснити за вказівкою російських спецслужб.

Про це повідомив PAP речник Національної прокуратури прокурор Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розслідування справи

Як вказав речник, порушено кримінальну справу щодо дій, вчинених 23 вересня цього року в селищі Воля-Кробовська на користь іноземної розвідки проти Республіки Польщі, а також вчинення диверсії та злочину терористичного характеру шляхом спричинення пожежі на території наземної базової станції супутникового зв'язку Starlink, що призвело до заподіяння майнової шкоди у великому розмірі".

Він також повідомив, що, згідно з наявними на цей момент даними, пожежа сталася внаслідок підпалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія перепросить, ми не робитимемо з цього великої справи, - Сікорський про інцидент з Мі-8 у Польщі

Версія про причетність Росії

"Крім того, у цій справі існує обґрунтована підозра, що злочинці діяли за вказівкою російських спецслужб та на користь іноземної розвідки проти Республіки Польщі. Метою їхніх дій було порушення роботи та інтернет-зв'язку системи Starlink у Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи", — додав Новак.

За словами речника, у четвер прокурори проводили на місці події необхідні заходи, зокрема огляд місця події та допити свідків. Ці заходи здійснювалися спільно зі співробітниками Агентства внутрішньої безпеки та Центрального слідчого управління поліції. Триває розслідування, підозр поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стубб закликав жителів Фінляндії бути готовими до можливих диверсій з боку РФ

Що передувало?