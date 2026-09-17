Стубб закликав жителів Фінляндії бути готовими до можливих диверсій з боку РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав громадян країни морально готуватися до можливих диверсій та зальоту безпілотників з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю MTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

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Попередження Стубба

Він зазначив, що з початку року у Фінляндії впали чотири безпілотники, і закликав громадян бути готовими до таких випадків. За його словами, йдеться про гібридне протистояння.

"Перший тип — кінетична війна, яку ми зараз бачимо між Україною та Росією. Другий — гібридна війна, яку Росія веде проти Європи", — сказав президент.

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При цьому Стубб наголосив, що причин для паніки немає. Сили оборони та влада Фінляндії, за його словами, швидко посилили заходи протидії гібридним загрозам і безпілотникам.

Лідер країни також закликав зберігати спокій, критично сприймати новини та не реагувати на кожен тривожний сигнал.

Що передувало?

Раніше у Фінляндії заявляли, що зараз жодної прямої військової загрози проти Фінляндії не спрямовано. Проте, з огляду на українські атаки по території РФ, "деякі безпілотники залітали й у повітряний простір Фінляндії".

Військові припускають, що ці атаки "навряд чи припиняться найближчим часом", тому посилювати захист Фінляндії потрібно.

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