Стубб призвал жителей Финляндии быть готовыми к возможным диверсиям со стороны РФ

Президент Финляндии Александр Стубб призвал граждан страны морально готовиться к возможным диверсиям и налетам беспилотников со стороны России.

Об этом он заявил в интервью MTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

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Предупреждение Стубба

Он отметил, что с начала года в Финляндии упали четыре беспилотника, и призвал граждан быть готовыми к таким случаям. По его словам, речь идет о гибридном противостоянии.

"Первый тип - кинетическая война, которую мы сейчас наблюдаем между Украиной и Россией. Второй - гибридная война, которую Россия ведет против Европы", - сказал президент.

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При этом Стубб подчеркнул, что причин для паники нет. Силы обороны и власти Финляндии, по его словам, быстро усилили меры противодействия гибридным угрозам и беспилотникам.

Лидер страны также призвал сохранять спокойствие, критически воспринимать новости и не реагировать на каждый тревожный сигнал.

Что этому предшествовало?

Ранее в Финляндии заявляли, что в настоящее время никакой прямой военной угрозы в адрес Финляндии не существует. Однако, учитывая украинские атаки на территорию РФ, "некоторые беспилотники залетали и в воздушное пространство Финляндии".

Военные предполагают, что эти атаки "вряд ли прекратятся в ближайшее время", поэтому необходимо усилить защиту Финляндии.

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