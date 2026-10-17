РФ могла залучити до підпалу станції Starlink у Польщі турецьке злочинне угруповання, - Spiegel

До підпалу на об'єктах Starlink у Польщі ввечері 23 вересня може бути причетне турецьке злочинне угруповання "Далтони".

Про це пише німецьке видання Der Spiegel із посиланням на джерела, обізнані з розслідуванням у кількох країнах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Затримання підозрюваних у Німеччині

Згідно з даними джерел, члени цього угруповання могли здійснити цілеспрямовану диверсію на замовлення російських спецслужб.

12 жовтня за запитом Польщі та на підставі європейських ордерів на арешт у Німеччині затримали двох громадян Туреччини. Польські правоохоронці інкримінують їм причетність до диверсії проти наземної інфраструктури Starlink у Польщі.

За інформацією видання, затриманими є 38-річний Юміт Е. та 34-річний Мюслюм Т. Вищий земельний суд Штутгарта найближчим часом має ухвалити рішення щодо їх екстрадиції до Польщі.

Як повідомляють джерела Spiegel в кількох органах безпеки, ці чоловіки можуть належати до угруповання "Далтони" або діяти за дорученням його учасників.

Хто такі "Далтони"

"Далтони" вважаються одним із найвпливовіших організованих злочинних угруповань Європи. Впродовж багатьох років його члени діють не лише на батьківщині, а й у Німеччині та в інших європейських країнах, займаючись, зокрема, вимаганням, торгівлею зброєю та замовними вбивствами.

У 2024 році в Росії був заарештований імовірний ватажок "Далтонів" Бератджан Гьокдемір. Туреччина вимагала його екстрадиції, однак, за даними німецьких правоохоронних органів, Росія звільнила Гьокдеміра і навіть надала йому захист. Чи перебуває Гьокдемір досі в Росії — невідомо.

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Зміна стратегії Кремля

Видання пише, що федеральний уряд та представники органів безпеки Німеччини ще кілька місяців тому попереджали, що Росія може залучати організовані злочинні угруповання для здійснення диверсій. У травні Міністерство внутрішніх справ у відповідь на запит партії "Зелені" заявило, що "співпраця між російськими структурами та представниками організованої злочинності" може бути особливо ефективною для таких дій, як "диверсії або операції з ліквідації".

Зазначається, що раніше до диверсій у Німеччині та інших європейських країнах російські спецслужби, окрім штатних агентів, залучали так званих одноразових агентів. Наприклад, дрібних зочинців, які виконували незначні завдання за невеликі гроші, не знаючи ні замовників, ні масштабів, ні справжніх цілей операцій.

Der Spiegel додає, що у разі, якщо інформація про залучення членів "Далтонів" до диверсії на терміналі Starlink у Польщі підтвердиться, це свідчитиме про зміну стратегії російських спецслужб.

Видання нагадує, що у вересні на станції Starlink у Болгарії також сталася пожежа.

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Що передувало

Нагадаємо, 23 вересня 2026 року на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у польському селі Воля-Кробовська сталася пожежа.

Прокуратура Польщі почала розслідування пожежі на наземній станції Starlink у селищі Воля-Кробовська, її визначили як диверсію та злочин терористичного характеру. Слідство припускає, що підпал могли здійснити за вказівкою російських спецслужб.

Згодом Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції супутникового зв’язку Starlink у Мазовії.

16 жовтня Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило про затримання третього фігуранта справи щодо підпалу наземної станції супутникового зв'язку Starlink у селі Воля-Кробовська. За інформацією польського радіо RMF24, затриманий є українцем.

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