В Литве предотвратили попытку поджога компании, хранящей оборудование Starlink, - Синкявичюс

Ночью в Литве предприняли попытку поджечь компанию, на территории которой хранится оборудование связи Starlink.

Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Сегодня после полуночи произошел еще один инцидент - пытались поджечь литовскую компанию, где хранится оборудование связи Starlink", - говорится в сообщении.

Он отметил, что службы предупредили компанию о возможных нападениях, охрана была усилена, поэтому попытка оказалась неудачной.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось о поджогестанции спутниковой связи Starlink в Польше.

23 сентября 2026 года на наземной станции спутниковой связи Starlink в польском селе Воля-Кробовска произошел пожар.

Прокуратура Польши начала расследование пожара на наземной станции Starlink в поселке Воля-Кробовска, квалифицировав его как диверсию и преступление террористического характера. Следствие предполагает, что поджог мог быть совершен по указанию российских спецслужб.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в Мазовии.

16 октября Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о задержании третьего фигуранта дела о поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в селе Воля-Кробовска. По информации польского радио RMF24, задержанный является украинцем.

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