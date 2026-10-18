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Новости Диверсии в Польше и Литве
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В Литве предотвратили попытку поджога компании, хранящей оборудование Starlink, - Синкявичюс

Синкявичюс о поджоге компании с оборудованием Starlink

Ночью в Литве предприняли попытку поджечь компанию, на территории которой хранится оборудование связи Starlink.

Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Сегодня после полуночи произошел еще один инцидент - пытались поджечь литовскую компанию, где хранится оборудование связи Starlink", - говорится в сообщении.

Он отметил, что службы предупредили компанию о возможных нападениях, охрана была усилена, поэтому попытка оказалась неудачной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ могла привлечь к поджогу станции Starlink в Польше турецкую преступную группировку, - Spiegel

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось о поджогестанции спутниковой связи Starlink в Польше.

  • 23 сентября 2026 года на наземной станции спутниковой связи Starlink в польском селе Воля-Кробовска произошел пожар.
  • Прокуратура Польши начала расследование пожара на наземной станции Starlink в поселке Воля-Кробовска, квалифицировав его как диверсию и преступление террористического характера. Следствие предполагает, что поджог мог быть совершен по указанию российских спецслужб.
  • Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в Мазовии.
  • 16 октября Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило о задержании третьего фигуранта дела о поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в селе Воля-Кробовска. По информации польского радио RMF24, задержанный является украинцем.

Читайте: В Польше задержали третьего подозреваемого в поджоге станции Starlink: по данным СМИ, это украинец

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Литва (2904) поджог (1222) Starlink (278)
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Топ комментарии
+7
кацапи в Литві відсмоктали болотяної юшки.
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18.10.2026 13:29 Ответить
+1
Победили турецкую мафию?
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18.10.2026 13:23 Ответить
+1
це теж маск з трампом зробили?
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18.10.2026 13:36 Ответить

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