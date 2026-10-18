У Литві запобігли спробі підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink, - Сінкявічюс

Вночі в Литві намагалися підпалити компанію, на території якої зберігається обладнання зв'язку Starlink.

Про це повідомив прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Сьогодні після опівночі стався ще один інцидент – намагалися підпалити литовську компанію, де зберігається обладнання зв'язку Starlink", - йдетья в повідомленні.

Він зазначив, що служби попередили компанію про можливі напади, охорону було посилено, тож спроба виявилася невдалою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ могла залучити до підпалу станції Starlink у Польщі турецьке злочинне угруповання, - Spiegel

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підпал станції супутникового зв'язку Starlink у Польщі.

23 вересня 2026 року на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у польському селі Воля-Кробовська сталася пожежа.

Прокуратура Польщі почала розслідування пожежі на наземній станції Starlink у селищі Воля-Кробовська, її визначили як диверсію та злочин терористичного характеру. Слідство припускає, що підпал могли здійснити за вказівкою російських спецслужб.

Згодом Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції супутникового зв’язку Starlink у Мазовії.

16 жовтня Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило про затримання третього фігуранта справи щодо підпалу наземної станції супутникового зв'язку Starlink у селі Воля-Кробовська. За інформацією польського радіо RMF24, затриманий є українцем.

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