У Литві запобігли спробі підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink, - Сінкявічюс
Вночі в Литві намагалися підпалити компанію, на території якої зберігається обладнання зв'язку Starlink.
Про це повідомив прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Сьогодні після опівночі стався ще один інцидент – намагалися підпалити литовську компанію, де зберігається обладнання зв'язку Starlink", - йдетья в повідомленні.
Він зазначив, що служби попередили компанію про можливі напади, охорону було посилено, тож спроба виявилася невдалою.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підпал станції супутникового зв'язку Starlink у Польщі.
- 23 вересня 2026 року на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у польському селі Воля-Кробовська сталася пожежа.
- Прокуратура Польщі почала розслідування пожежі на наземній станції Starlink у селищі Воля-Кробовська, її визначили як диверсію та злочин терористичного характеру. Слідство припускає, що підпал могли здійснити за вказівкою російських спецслужб.
- Згодом Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі наземної станції супутникового зв’язку Starlink у Мазовії.
- 16 жовтня Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило про затримання третього фігуранта справи щодо підпалу наземної станції супутникового зв'язку Starlink у селі Воля-Кробовська. За інформацією польського радіо RMF24, затриманий є українцем.
Топ коментарі
+7 Панас Стець #551129
показати весь коментар18.10.2026 13:29 Відповісти Посилання
+1 IDFDavid #601622
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+1 Сергій Сергій #623570
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