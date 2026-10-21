Путин приказал начать новую волну диверсионных атак в Европе, — WSJ

Неудачная операция в немецком аэропорту Лейпциг-Галле летом стала одним из первых эпизодов усиленной кампании диверсий против стран НАТО, приказ о которой, по данным американской разведки, лично отдал российский диктатор Владимир Путин. Москва отрицает причастность к диверсиям в Европе.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, ознакомленных с этими выводами, сообщает Цензор.НЕТ.

Что произошло в Лейпциге

В начале августа, по данным немецких чиновников, дроны со взрывчаткой атаковали огромный грузовой самолет "Антонов", который использовался для доставки военной помощи Украине. Один дрон врезался в самолет, но не взорвался, второй столкнулся с другим самолетом, а третий взорвался у периметра аэропорта.

Если бы атака прошла по плану, по словам следователей, это привело бы к хаосу и жертвам в одном из важнейших грузовых авиационных узлов Европы.

Немецкие чиновники утверждают, что дронами управляли агенты российской военной разведки. По данным следователей, как минимум три дрона были начинены военным пластиком Semtex, их разместили в кустах и под деревьями у периметра, а управлять ими можно было дистанционно через интернет с помощью немецких 5G-карт. Немецкие киберспециалисты проследили связь до серверов, ранее задействованных ГРУ.

Советники канцлера Фридриха Мерца заявляют, что, если бы атака привела к массовым жертвам, они рассмотрели бы возможность применения статьи 5 НАТО.

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Кампания диверсий

После атаки в Лейпциге, по данным издания, в Европе резко участились диверсии "серой зоны". В августе подожгли производителей дронов в Эстонии и Польше. В том же месяце Словакия заявила, что предотвратила запланированный поджог украинского завода по производству дронов.

В последние недели Польша, Литва и Болгария сообщали о диверсиях на станциях Starlink, а в Черном море вблизи берегов Болгарии и Румынии произошла серия дроновых атак на торговые суда.

По словам западных чиновников, секретные операции координирует подразделение российского ГРУ — Служба специальных задач (ССЗ), созданная в 2023 году путем объединения нескольких самых опасных подразделений с мандатом вести скрытую борьбу против Европы.

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Западные спецслужбы связали атаку на аэропорт Лейпцига с одним из руководителей его подразделений — полковником Денисом Смольяниновым. Он находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании за руководство секретными российскими операциями в Европе.

Следователи полагают, что наземную логистику координировал бывший российский военный Олег Левушкин, завербованный ГРУ; он руководил несколькими белорусскими агентами, которые перевозили взрывчатку, собирали дроны и размещали их.

Сеть использовала Сербию в качестве логистического хаба. Сербские власти впоследствии арестовали семерых подозреваемых, в том числе лицо с двойным российско-сербским гражданством. Все считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

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"Лейпциг не станет последней атакой"

По данным издания, после неудачного нападения чиновник Кремля, являющийся каналом связи с немецким правительством, связался со своим визави в Берлине и предупредил, что Лейпциг не станет последней атакой.

Мерц ранее в этом месяце заявил: "Россия ведет войну против Европы, не только против Украины, но и против нас". Госсекретарь США Марко Рубио предупреждал, что эскалация может перекинуться на страны НАТО и"быстро превратить войну между двумя странами в гораздо более широкий и гораздо более опасный региональный конфликт".

Россия отрицает причастность к диверсиям в Европе. Путин на обвинения Берлина в начале сентября ответил:"Где доказательства?"

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