Французские спецслужбы проверяют возможную причастность РФ к массовым беспорядкам

Французские власти поручили спецслужбам выяснить, могли ли российские агенты провоцировать насилие во время массовых протестов. Европейские разведчики уже зафиксировали распространение ложной информации о беспорядках через пророссийские аккаунты, однако доказательств организации протестов Россией пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

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По данным источников издания в спецслужбах, связанные с Россией аккаунты активно распространяли видео с насилием и ложные сообщения о протестах во Франции. Расследование возможного внешнего вмешательства находится на начальной стадии.

В то же время высокопоставленный представитель европейской разведки отметил, что российские информационные кампании в основном реагировали на события, которые уже происходили, и ограничивались интернетом.

По словам другого собеседника FT, первоочередное внимание правоохранители уделяют ультралевым группировкам, которые могли быть причастны к погромам. Он связывает беспорядки прежде всего с внутренней политической радикализацией.

"Люди выходят на улицы, потому что у них есть реальные претензии к власти. Иностранные государства пытаются подогревать протестные настроения. Но их роль не стоит преувеличивать", — подчеркнул представитель европейской разведки.

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Исследователь парижского Института политических исследований Sciences Po Давид Колон сообщил о распространении дезинформации российскими сетями влияния "Матрешка" и Storm-1516. В то же время он не считает, что эти структуры организовывали сами протесты.

Журналисты FT обнаружили аккаунты, которые выдавали кадры протестов в других странах за события во Франции. В частности, видео с демонстрантами, бросающими пиротехнику, на самом деле было снято в Тбилиси в 2024 году. Публикация набрала почти 6 млн просмотров.

По данным дипломатической службы ЕС, среди европейских стран только Украина чаще Франции становится объектом иностранных дезинформационных операций.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал беспорядки проявлением гибридной войны против европейских государств через TikTok, YouTube и другие социальные сети.

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17 октября во Франции прошли массовые протесты против роста цен, нехватки учителей и неудовлетворительных условий обучения. По данным французского МВД, в них приняли участие около 550 тысяч человек.

В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, погромы магазинов и поджоги. В Лиможе в результате пожара в историческом здании мэрии обрушились крыша и башня.

Полиция задержала более 2400 человек. В отдельных районах городов ввели ночной комендантский час. Новые акции протеста запланированы на 24 октября.

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