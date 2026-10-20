Погромы во Франции: участников беспорядков хотят наказывать как организованных преступников

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен призвал прокуратуру жестко наказывать участников погромов и рассматривать их действия как организованную преступность. После беспорядков, произошедших в минувшие выходные, в тюрьмы уже доставили 67 человек.

Об этом Дарманен заявил в интервью TF1, передает Цензор.НЕТ.

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Во Франции за погромы уже заключили в тюрьму 67 человек

По словам министра, после беспорядков правоохранители задержали 2513 человек. Часть процедур полицейского задержания еще продолжается. Также открыты десятки судебных расследований.

Дарманен направил во все прокуратуры инструкцию с призывом квалифицировать действия хулиганов как организованную преступность. Это позволит увеличить срок полицейского задержания с 48 до 72 часов, а также использовать геолокацию и прослушивание телефонных разговоров.

"Я попросил все прокуратуры Франции проявлять максимальную строгость и быть беспощадными к хулиганам", — заявил министр.

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По его словам, такие меры помогут установить местонахождение подозреваемых во время ограблений магазинов и нападений на мэрии.

Отдельно Дарманен сообщил, что Национальная антитеррористическая прокуратура Франции следит за расследованием поджога мэрии города Лимож. В ближайшие часы она должна была определиться, возьмет ли это дело в свое производство.

Министр связал возможное привлечение прокуратуры с версией об умышленном уничтожении здания. К этому могли быть причастны, в частности, представители ультралевых группировок.

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Нарушителям могут сократить социальные выплаты

Министр по вопросам жилья Венсан Жанбрюн сообщил, что вместе с Дарманеном готовит документ о сокращении социальных выплат правонарушителям. Речь идет о вычете сумм, эквивалентных доходам от незаконной торговли или продажи краденного.

"Мародеры, грабители, воры: с социальными выплатами покончено!" — написал Жанбрюн в сети X.

Он пояснил, что из социальных выплат планируется вычитать суммы, которые люди получили благодаря преступной деятельности.

Франция страдает от массовых протестов. Люди выступают против роста стоимости жизни, повышения цен на топливо и проблем в государственных службах. В ряде городов произошли столкновения с полицией, ограбления магазинов и поджоги общественных зданий.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о введении локального комендантского часа после беспорядков, вспыхнувших во время протестов в стране. Ограничения начнут действовать вечером в понедельник, 19 октября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал наказать виновных в погромах, оказать срочную помощь пострадавшему бизнесу и разобраться с причинами масштабных беспорядков в стране.