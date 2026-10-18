Беспорядки и погромы во Франции: Макрон пообещал наказать виновных и помочь пострадавшему бизнесу

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал наказать виновных в погромах, оказать срочную помощь пострадавшему бизнесу и разобраться в причинах масштабных беспорядков в стране.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

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Макрон осудил погромы и пообещал наказать виновных

В обращении к нации Макрон резко осудил насилие во время протестов. Он заявил, что участники беспорядков грабили магазины, атаковали общественные здания и мэрии. В частности, речь шла о поджогах мэрии Лиможа и туристического офиса в Лионе, проникновении в мэрию Марселя и нападении на резиденцию префекта в Бордо.

"Ничто этого не оправдывает, ничто не объясняет и ничто не прощает", — подчеркнул французский президент.

Макрон заявил, что все причастные к погромам должны понести ответственность. Он также пообещал помочь предпринимателям, понесшим убытки из-за беспорядков.

В понедельник премьер-министр возглавит кризисный штаб, который будет координировать оказание экстренной помощи пострадавшему бизнесу.

Президент также поручил выяснить, почему службы не смогли должным образом предвидеть события. По его словам, правительство должно сделать выводы относительно работы разведки и прогнозирования, а расследование обстоятельств беспорядков должно пройти быстро и прозрачно.

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Французские власти готовят меры безопасности и диалог с молодежью

Макрон заявил, что власти усилят охрану городов, общественных зданий и магазинов. Префекты совместно с мэрами смогут вводить необходимые меры, в частности запрещать отдельные собрания.

В то же время президент призвал не отождествлять всех участников протестов с теми, кто устраивал погромы. Он признал, что обеспокоенность стоимостью жизни и ростом цен на топливо обоснована.

Макрон связал подорожание топлива с последствиями конфликта в Персидском заливе и заявил, что продолжит международные переговоры для обеспечения Франции топливом и газом.

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Отдельно президент анонсировал встречи с молодежью и представителями различных общественных групп. Уже на этой неделе правительство планирует обсудить ситуацию с лицеистами, студентами, преподавателями, профсоюзами, работодателями и местными чиновниками.

"Мы не можем просить нашу молодежь верить в будущее, не давая ей возможности участвовать в принятии решений и сидеть за столом переговоров", — заявил Макрон.

Напомним, в субботу, 17 октября, во Франции прошли массовые протесты из-за роста стоимости жизни и цен на топливо. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал беспорядки. Он связал их с миграцией и призвал Францию закрыть границы.

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