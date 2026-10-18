Заворушення і погроми у Франції: Макрон пообіцяв покарати винуватців і допомогти постраждалому бізнесу

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв покарати винуватців погромів, надати термінову допомогу постраждалому бізнесу та розібратися з причинами масштабних заворушень у країні.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Le Monde.

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Макрон засудив погроми та пообіцяв покарати винуватців

У зверненні до нації Макрон різко засудив насильство під час протестів. Він заявив, що учасники заворушень грабували магазини, атакували громадські будівлі та мерії. Зокрема, йшлося про підпали мерії Ліможа й туристичного офісу в Ліоні, проникнення до мерії Марселя та напад на резиденцію префекта в Бордо.

"Ніщо цього не виправдовує, ніщо не пояснює і ніщо не вибачає", — наголосив французький президент.

Макрон заявив, що всі причетні до погромів мають понести відповідальність. Він також пообіцяв допомогти підприємцям, які зазнали збитків через заворушення.

У понеділок прем’єр-міністр має очолити кризовий штаб, який координуватиме термінову допомогу постраждалому бізнесу.

Президент також доручив з’ясувати, чому служби не змогли належним чином передбачити події. За його словами, уряд має зробити висновки щодо роботи розвідки та прогнозування, а розслідування обставин заворушень повинні пройти швидко й прозоро.

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Французька влада готує заходи безпеки та діалог із молоддю

Макрон заявив, що влада посилить захист міст, громадських будівель і магазинів. Префекти разом із мерами зможуть запроваджувати необхідні заходи, зокрема забороняти окремі зібрання.

Водночас президент закликав не ототожнювати всіх учасників протестів із тими, хто влаштовував погроми. Він визнав, що занепокоєння через вартість життя та зростання цін на пальне є обґрунтованими.

Макрон пов’язав подорожчання пального з наслідками конфлікту в Перській затоці та заявив, що продовжить міжнародні переговори для забезпечення Франції пальним і газом.

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Окремо президент анонсував зустрічі з молоддю та представниками різних суспільних груп. Уже цього тижня уряд планує обговорити ситуацію з ліцеїстами, студентами, викладачами, профспілками, роботодавцями та місцевими посадовцями.

"Ми не можемо просити нашу молодь вірити в майбутнє, не даючи їй можливості будувати рішення та сидіти за столом переговорів", — заявив Макрон.

Нагадаємо, у суботу, 17 жовтня, у Франції відбулися масові протести через зростання вартості життя та цін на пальне. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією, погромами, підпалами й пограбуваннями.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував заворушення. Він пов’язав їх із міграцією та закликав Францію закрити кордони.

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