Во Франции вводят частичный комендантский час после беспорядков, "Жёлтые жилеты" готовят новую волну протестов

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о введении локального комендантского часа после беспорядков, вспыхнувших во время протестов в стране. Ограничения вступят в силу вечером в понедельник, 19 октября.

Об этом пишут Le Figaro и DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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Комендантский час

По словам премьера, комендантский час будет "частичным" и будет действовать только на "ограниченных территориях".

"Одна из целей этого комендантского часа — защита людей, а также имущества, в частности магазинов", — пояснил Лекорню.

Премьер также не исключил введения чрезвычайного положения, однако подчеркнул, что на данный момент такой шаг был бы преждевременным.

Новые протесты

Тем временем французское движение "Желтые жилеты" объявило о проведении новых протестов в субботу, 24 октября. По словам организаторов, "вторая волна" демонстраций охватит десятки населенных пунктов по всей стране.

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Что предшествовало

Напомним, что в субботу, 17 октября, во Франции сотни тысяч людей вышли на протесты против удорожания жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.

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