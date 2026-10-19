Во Франции вводят частичный комендантский час после беспорядков, "Жёлтые жилеты" готовят новую волну протестов
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о введении локального комендантского часа после беспорядков, вспыхнувших во время протестов в стране. Ограничения вступят в силу вечером в понедельник, 19 октября.
Об этом пишут Le Figaro и DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Комендантский час
По словам премьера, комендантский час будет "частичным" и будет действовать только на "ограниченных территориях".
"Одна из целей этого комендантского часа — защита людей, а также имущества, в частности магазинов", — пояснил Лекорню.
Премьер также не исключил введения чрезвычайного положения, однако подчеркнул, что на данный момент такой шаг был бы преждевременным.
Новые протесты
Тем временем французское движение "Желтые жилеты" объявило о проведении новых протестов в субботу, 24 октября. По словам организаторов, "вторая волна" демонстраций охватит десятки населенных пунктов по всей стране.
Что предшествовало
Напомним, что в субботу, 17 октября, во Франции сотни тысяч людей вышли на протесты против удорожания жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.
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