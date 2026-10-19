РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11815 посетителей онлайн
Новости Протесты во Франции
2 064 12

Во Франции вводят частичный комендантский час после беспорядков, "Жёлтые жилеты" готовят новую волну протестов

Протест во Франции

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о введении локального комендантского часа после беспорядков, вспыхнувших во время протестов в стране. Ограничения вступят в силу вечером в понедельник, 19 октября.

Об этом пишут Le Figaro и DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Комендантский час

По словам премьера, комендантский час будет "частичным" и будет действовать только на "ограниченных территориях".

"Одна из целей этого комендантского часа — защита людей, а также имущества, в частности магазинов", — пояснил Лекорню.

Премьер также не исключил введения чрезвычайного положения, однако подчеркнул, что на данный момент такой шаг был бы преждевременным.

Новые протесты

Тем временем французское движение "Желтые жилеты" объявило о проведении новых протестов в субботу, 24 октября. По словам организаторов, "вторая волна" демонстраций охватит десятки населенных пунктов по всей стране.

Читайте также: Трамп посоветовал Франции закрыть границы: "Иммиграция разрушила эту некогда великую страну"

Что предшествовало

Напомним, что в субботу, 17 октября, во Франции сотни тысяч людей вышли на протесты против удорожания жизни, роста цен на топливо, а также в поддержку требований лицеистов и студентов. Акции сопровождались столкновениями с полицией, погромами, поджогами и грабежами.

Читайте также: Беспорядки и погромы во Франции: Макрон пообещал наказать виновных и помочь пострадавшему бизнесу

Автор: 

комендантский час (195) протест (6024) Франция (3884) Лекорню Себастьян (83)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Під кожні французьки вибори маскалі влаштовують заворушення своїх проксі.
показать весь комментарий
19.10.2026 21:47 Ответить
+3
дикуни несуть лише хаос та руїни. Багато з цих вандалів чорнодупих народились та виросли в сім'ях мігрантів за рахунок французького суспільства. і щось ніяк не цивілізувались, не інтегрувались. Мавпячий інтеллект та дикунська природа там в ДНК зашита. Але ліберахам цього не зрозуміти. Мабудь треба всіх ліберах та мультикульнурників в афганістан чи "чорну" африку на перевиховання возити, та й там залишати на деякий час. Особливо фемок активісток що за палістіну та мусліків топлять))
показать весь комментарий
19.10.2026 22:24 Ответить
+1
В перспективе эти события помогут прийти к власти Марин Ле Пен. Украина лишится существенной поддержки. Совсем не радостно.
показать весь комментарий
19.10.2026 21:44 Ответить

Загрузка...

 
 