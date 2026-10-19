У Франції запроваджують часткову комендантську годину після заворушень, "Жовті жилети" готують нову хвилю протестів

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню оголосив запровадження локальної комендантської години після заворушень, що спалахнули під час протестів у країні. Обмеження почнуть діяти ввечері понеділка, 19 жовтня.

Про це пишуть Le Figaro та DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Комендантська година

За словами прем'єра, комендантська година буде "частковою" та діятиме лише на "обмежених територіях".

"Одна з цілей цієї комендантської години - захист людей, а також майна, зокрема магазинів", - пояснив Лекорню.

Прем'єр також не виключив запровадження надзвичайного стану, однак наголосив, що наразі такий крок був би передчасним.

Нові протести

Тим часом французький рух "Жовті жилети" оголосив про проведення нових протестів у суботу, 24 жовтня. За словами організаторів, "друга хвиля" демонстрацій охопить десятки населених пунктів по всій країні.

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Що передувало

Нагадаємо, що в суботу, 17 жовтня, у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти здорожчання вартості життя, зростання цін на пальне, а також на підтримку вимог ліцеїстів і студентів. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією, погромами, підпалами та пограбуваннями.

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