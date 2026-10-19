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Новини Протести у Франції
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У Франції запроваджують часткову комендантську годину після заворушень, "Жовті жилети" готують нову хвилю протестів

Протест у Франції

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню оголосив запровадження локальної комендантської години після заворушень, що спалахнули під час протестів у країні. Обмеження почнуть діяти ввечері понеділка, 19 жовтня.

Про це пишуть Le Figaro та DW, інформує Цензор.НЕТ.

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Комендантська година

За словами прем'єра, комендантська година буде "частковою" та діятиме лише на "обмежених територіях".

"Одна з цілей цієї комендантської години - захист людей, а також майна, зокрема магазинів", - пояснив Лекорню.

Прем'єр також не виключив запровадження надзвичайного стану, однак наголосив, що наразі такий крок був би передчасним.

Нові протести

Тим часом французький рух "Жовті жилети" оголосив про проведення нових протестів у суботу, 24 жовтня. За словами організаторів, "друга хвиля" демонстрацій охопить десятки населених пунктів по всій країні.

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Що передувало

Нагадаємо, що в суботу, 17 жовтня, у Франції сотні тисяч людей вийшли на протести проти здорожчання вартості життя, зростання цін на пальне, а також на підтримку вимог ліцеїстів і студентів. Акції супроводжувалися сутичками з поліцією, погромами, підпалами та пограбуваннями.

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Автор: 

комендантська година (240) протест (2526) Франція (2841) Лекорню Себастьєн (90)
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Топ коментарі
+6
Під кожні французьки вибори маскалі влаштовують заворушення своїх проксі.
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19.10.2026 21:47 Відповісти
+3
дикуни несуть лише хаос та руїни. Багато з цих вандалів чорнодупих народились та виросли в сім'ях мігрантів за рахунок французького суспільства. і щось ніяк не цивілізувались, не інтегрувались. Мавпячий інтеллект та дикунська природа там в ДНК зашита. Але ліберахам цього не зрозуміти. Мабудь треба всіх ліберах та мультикульнурників в афганістан чи "чорну" африку на перевиховання возити, та й там залишати на деякий час. Особливо фемок активісток що за палістіну та мусліків топлять))
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19.10.2026 22:24 Відповісти
+1
В перспективе эти события помогут прийти к власти Марин Ле Пен. Украина лишится существенной поддержки. Совсем не радостно.
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19.10.2026 21:44 Відповісти

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