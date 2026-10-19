Погроми у Франції: учасників заворушень хочуть карати як організованих злочинців

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен закликав прокуратури жорстко карати учасників погромів і розглядати їхні дії як організовану злочинність. Після заворушень минулих вихідних до в’язниць уже доправили 67 осіб.

Про це Дарманен заявив в інтерв’ю TF1, передає Цензор.НЕТ.

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У Франції за погроми вже ув’язнили 67 осіб

За словами міністра, після заворушень правоохоронці затримали 2513 осіб. Частина процедур поліцейського утримання ще триває. Також відкрито десятки судових розслідувань.

Дарманен надіслав усім прокуратурам інструкцію із закликом застосовувати до дій погромників кваліфікацію організованої злочинності. Це дасть змогу збільшити строк поліцейського затримання з 48 до 72 годин, а також використовувати геолокацію та прослуховування телефонних розмов.

"Я попросив усі прокуратури Франції виявляти максимальну суворість і бути нещадними до погромників", - заявив міністр.

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За його словами, такі заходи допоможуть встановити місцеперебування підозрюваних під час пограбувань магазинів і нападів на мерії.

Окремо Дарманен повідомив, що Національна антитерористична прокуратура Франції стежить за розслідуванням підпалу мерії міста Лімож. Найближчими годинами вона мала визначитися, чи перебере цю справу у своє провадження.

Міністр пов’язав можливе залучення прокуратури з версією про навмисне знищення будівлі. До цього могли бути причетні, зокрема, представники ультралівих угруповань.

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Порушникам можуть скоротити соціальні виплати

Міністр з питань житла Венсан Жанбрюн повідомив, що разом із Дарманеном готує документ щодо скорочення соціальних виплат правопорушникам. Ідеться про вирахування сум, еквівалентних доходам від незаконної торгівлі або продажу краденого.

"Погромники, грабіжники, злодії: із соціальними виплатами покінчено!" - написав Жанбрюн у мережі X.

Він пояснив, що із соціальних виплат планують вираховувати суми, які люди отримали завдяки злочинній діяльності.

Франція потерпає від масових протестів. Люди виступають проти зростання вартості життя, підвищення цін на пальне та проблем у державних службах. У низці міст сталися сутички з поліцією, пограбування магазинів і підпали громадських будівель.

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню оголосив запровадження локальної комендантської години після заворушень, що спалахнули під час протестів у країні. Обмеження почнуть діяти ввечері понеділка, 19 жовтня.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв покарати винуватців погромів, надати термінову допомогу постраждалому бізнесу та розібратися з причинами масштабних заворушень у країні.