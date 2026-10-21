Французькі спецслужби перевіряють можливу причетність РФ до масових заворушень

Французька влада доручила спецслужбам з'ясувати, чи могли російські агенти провокувати насильство під час масових протестів. Європейські розвідники вже зафіксували поширення неправдивої інформації про заворушення через проросійські акаунти, однак доказів організації протестів Росією наразі немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

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За даними джерел видання у спецслужбах, пов'язані з Росією акаунти активно поширювали відео насильства та неправдиві повідомлення про протести у Франції. Розслідування можливого зовнішнього втручання перебуває на початковій стадії.

Водночас високопоставлений представник європейської розвідки зазначив, що російські інформаційні кампанії переважно реагували на події, які вже відбувалися, і обмежувалися інтернетом.

За словами іншого співрозмовника FT, першочергову увагу правоохоронці приділяють ультралівим угрупованням, які могли бути причетні до погромів. Він пов'язує заворушення насамперед із внутрішньою політичною радикалізацією.

"Люди виходять на вулиці, тому що мають реальні претензії до влади. Іноземні держави намагаються підігрівати протестні настрої. Але їхню роль не варто перебільшувати", – наголосив представник європейської розвідки.

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Дослідник паризького Інституту політичних досліджень Sciences Po Давід Колон повідомив про поширення дезінформації російськими мережами впливу "Матрьошка" та Storm-1516. Водночас він не вважає, що ці структури організовували самі протести.

Журналісти FT виявили акаунти, які видавали кадри протестів в інших країнах за події у Франції. Зокрема, відео з демонстрантами, які кидають піротехніку, насправді було зняте у Тбілісі у 2024 році. Публікація набрала майже 6 млн переглядів.

За даними дипломатичної служби ЄС, серед європейських країн лише Україна частіше за Францію стає об'єктом іноземних дезінформаційних операцій.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав заворушення проявом гібридної війни проти європейських держав через TikTok, YouTube та інші соціальні мережі.

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17 жовтня у Франції відбулися масові протести проти зростання цін, нестачі вчителів та незадовільних умов навчання. За даними французького МВС, участь у них взяли близько 550 тисяч людей.

У Парижі, Ліоні, Марселі та інших містах сталися зіткнення з поліцією, погроми магазинів і підпали. У Ліможі внаслідок пожежі в історичній будівлі мерії обвалилися дах і вежа.

Поліція затримала понад 2400 осіб. В окремих районах міст запровадили нічну комендантську годину. Нові акції протесту заплановані на 24 жовтня.

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