Предполагаемый агент ГРУ готовил атаку на украинский Ан-124 в Лейпциге, - расследование
Россиянин Олег Левушкин может быть организатором попытки атаки с помощью дрона на украинский самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в расследовании Telegraph и Welt am Sonntag, которые получили доступ к немецким, литовским и польским разведывательным документам.
Как действовал Левушкин
В отчетах немецкой разведки говорится, что этим летом Левушкин прибыл в Германию через Турцию, чтобы подготовить атаку на аэропорт Лейпцига — один из важнейших логистических хабов, через который Украине отправляют помощь.
За неделю до попытки теракта мужчина арендовал автомобиль в Берлине и посетил несколько тайников с оружием. В разведке считают, что при попытке теракта возле украинского самолета использовали 1,8 килограмма Semtex — пластиковой взрывчатки, которую в Германию доставили через Сербию или Болгарию.
31 июля, за несколько дней до инцидента, Левушкин провел разведку в аэропорту, а после этого, по данным разведки, поручил выполнить задание "одноразовому агенту" из Беларуси Каршакову, которого ранее задерживали за кражу и подозревали в поджоге в Польше.
Связь Левушкина с российской разведкой
Сам Левушкин, по данным литовской разведки, годами поддерживает связь с Денисом Смоляниновым — вероятным организатором терактов по всей Европе, который находится под британскими санкциями. Смолянинов, в свою очередь, связан с департаментом Главного разведывательного управления России, занимающимся вопросами Украины. С Левушкиным они знакомы с 2007 года.
Журналисты выяснили, что немецкая разведка знала о связи Левушкина с ГРУ еще тогда, когда он впервые прибыл в Германию, но по какой-то причине не начала за ним следить.
Инцидент в Лейпциге связывают с подразделением 29155 ГРУ, которое занимается терактами и диверсиями. Как пишет Telegraph, целью теракта в аэропорту рядом с самолетом было нанести как можно больший ущерб аэропорту: в баке украинского Ан-124 было около 25 тысяч литров топлива.
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