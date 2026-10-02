Предполагаемый агент ГРУ готовил атаку на украинский Ан-124 в Лейпциге, - расследование

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Россиянин Олег Левушкин может быть организатором попытки атаки с помощью дрона на украинский самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом говорится в расследовании Telegraph и Welt am Sonntag, которые получили доступ к немецким, литовским и польским разведывательным документам.

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Как действовал Левушкин

В отчетах немецкой разведки говорится, что этим летом Левушкин прибыл в Германию через Турцию, чтобы подготовить атаку на аэропорт Лейпцига — один из важнейших логистических хабов, через который Украине отправляют помощь.

За неделю до попытки теракта мужчина арендовал автомобиль в Берлине и посетил несколько тайников с оружием. В разведке считают, что при попытке теракта возле украинского самолета использовали 1,8 килограмма Semtex — пластиковой взрывчатки, которую в Германию доставили через Сербию или Болгарию.

31 июля, за несколько дней до инцидента, Левушкин провел разведку в аэропорту, а после этого, по данным разведки, поручил выполнить задание "одноразовому агенту" из Беларуси Каршакову, которого ранее задерживали за кражу и подозревали в поджоге в Польше.

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Связь Левушкина с российской разведкой

Сам Левушкин, по данным литовской разведки, годами поддерживает связь с Денисом Смоляниновым — вероятным организатором терактов по всей Европе, который находится под британскими санкциями. Смолянинов, в свою очередь, связан с департаментом Главного разведывательного управления России, занимающимся вопросами Украины. С Левушкиным они знакомы с 2007 года.

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Фото: Центр "Досье"

Журналисты выяснили, что немецкая разведка знала о связи Левушкина с ГРУ еще тогда, когда он впервые прибыл в Германию, но по какой-то причине не начала за ним следить.

Инцидент в Лейпциге связывают с подразделением 29155 ГРУ, которое занимается терактами и диверсиями. Как пишет Telegraph, целью теракта в аэропорту рядом с самолетом было нанести как можно больший ущерб аэропорту: в баке украинского Ан-124 было около 25 тысяч литров топлива.

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