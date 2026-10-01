Европа должна быть готова к российским диверсиям и гибридным атакам, — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу готовиться к систематическим российским диверсиям, поджогам и другим гибридным атакам.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

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Рютте призвал Европу оставаться начеку

По словам Рютте, Россия проверяет на прочность безопасность всей Европы. Он подчеркнул, что союзникам нужно оставаться бдительными и готовиться к длительной кампании враждебных действий.

"Мы видим, как Россия испытывает нас по всей Европе. Мы должны быть готовы к тому, что кампания враждебных действий России против союзников будет продолжаться. Мы все должны оставаться бдительными и готовыми к реагированию", — заявил генсек НАТО.

Позицию Рютте поддержали канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Они заявили, что Европа не поддастся запугиванию.

Также Мерц и Йеттен отметили, что их страны уже усиливают сотрудничество в сфере разведки до беспрецедентного уровня.

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Москва продолжает гибридную кампанию

В материале отмечается, что Россия ведет кампанию гибридной войны на фоне пятого года полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно приведенным данным, Москва использует поджоги, диверсии на промышленных объектах и покушения, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Заявления европейских лидеров прозвучали также на фоне новых ядерных угроз со стороны России в связи с Калининградом. Москва заявила о готовности применить весь свой арсенал вооружений для защиты этого эксклава, если Альянс попытается отрезать его от остальной территории РФ.

В то же время Рютте призвал европейцев не поддаваться панике из-за заявлений Кремля и подчеркнул готовность НАТО защищать свои границы.

"Сохраняйте спокойствие, действуйте дальше и продолжайте поддерживать Украину. Сохраняйте спокойствие, ведь у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Мы способны защитить каждый сантиметр территории союзников", — подчеркнул он.

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