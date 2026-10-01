Европа должна быть готова к российским диверсиям и гибридным атакам, — Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу готовиться к систематическим российским диверсиям, поджогам и другим гибридным атакам.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Рютте призвал Европу оставаться начеку
По словам Рютте, Россия проверяет на прочность безопасность всей Европы. Он подчеркнул, что союзникам нужно оставаться бдительными и готовиться к длительной кампании враждебных действий.
"Мы видим, как Россия испытывает нас по всей Европе. Мы должны быть готовы к тому, что кампания враждебных действий России против союзников будет продолжаться. Мы все должны оставаться бдительными и готовыми к реагированию", — заявил генсек НАТО.
Позицию Рютте поддержали канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Они заявили, что Европа не поддастся запугиванию.
Также Мерц и Йеттен отметили, что их страны уже усиливают сотрудничество в сфере разведки до беспрецедентного уровня.
Москва продолжает гибридную кампанию
В материале отмечается, что Россия ведет кампанию гибридной войны на фоне пятого года полномасштабного вторжения в Украину.
Согласно приведенным данным, Москва использует поджоги, диверсии на промышленных объектах и покушения, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны западных партнеров.
- Заявления европейских лидеров прозвучали также на фоне новых ядерных угроз со стороны России в связи с Калининградом. Москва заявила о готовности применить весь свой арсенал вооружений для защиты этого эксклава, если Альянс попытается отрезать его от остальной территории РФ.
В то же время Рютте призвал европейцев не поддаваться панике из-за заявлений Кремля и подчеркнул готовность НАТО защищать свои границы.
"Сохраняйте спокойствие, действуйте дальше и продолжайте поддерживать Украину. Сохраняйте спокойствие, ведь у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Мы способны защитить каждый сантиметр территории союзников", — подчеркнул он.
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