Європа має бути готовою до російських диверсій та гібридних атак, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Європу готуватися до систематичних російських диверсій, підпалів та інших гібридних атак.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

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Рютте закликав Європу залишатися готовою

За словами Рютте, Росія випробовує безпеку всієї Європи. Він наголосив, що союзникам потрібно залишатися пильними та готуватися до тривалої кампанії ворожих дій.

"Ми бачимо, як Росія випробовує нас по всій Європі. Ми повинні бути готові до того, що кампанія ворожих дій Росії проти союзників триватиме. Ми всі повинні залишатися пильними й готовими до реагування", – заявив генсек НАТО.

Позицію Рютте підтримали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Вони заявили, що Європа не піддасться залякуванню.

Також Мерц та Єттен зазначили, що їхні країни вже посилюють співпрацю у сфері розвідки до безпрецедентного рівня.

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Москва продовжує гібридну кампанію

У матеріалі зазначається, що Росія проводить кампанію гібридної війни на тлі п’ятого року повномасштабного вторгнення в Україну.

За наведеними даними, Москва використовує підпали, диверсії на промислових об’єктах та замахи, щоб підірвати підтримку України з боку західних партнерів.

Заяви європейських лідерів прозвучали також на тлі нових ядерних погроз Росії через Калінінград. Москва заявила про готовність застосувати весь свій арсенал озброєнь для захисту цього ексклаву, якщо Альянс спробує відрізати його від решти території РФ.

Водночас Рютте закликав європейців не піддаватися паніці через заяви Кремля та наголосив на готовності НАТО захищати свої кордони.

"Зберігайте спокій, дійте далі та продовжуйте підтримувати Україну. Зберігайте спокій, адже ми маємо для цього всі необхідні ресурси. Ми здатні захистити кожен сантиметр території союзників", – підкреслив він.

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