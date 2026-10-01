Пентагон не запросив ключових союзників на зустріч НАТО, - Politico

Адміністрація Трампа не запросила кількох ключових союзників на зустріч країн-членів НАТО, яка відбудеться наступного місяця.

Про це йдеться в матеріалі Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Запланована зустріч у Польщі, яку очолив керівник політичного управління Пентагону Елбридж Колбі, фактично є робочою групою, зосередженою на майбутньому НАТО, повідомили шестеро дипломатів, обізнаних із підготовкою.

Однак багато країн, які не отримали запрошень, - зокрема Велика Британія, Франція та країни Балтії - витрачають значні гроші на оборону та відіграють ключову роль у НАТО. Тому їхні дипломати дивуються, чому їх залишили поза зустріччю", - пише видання.

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Побоювання

Вони побоюються, що адміністрація віддає перевагу одним союзникам перед іншими, що може ще більше розколоти Альянс, який уже стикається з посиленням російської агресії та виснаженням запасів озброєнь.

"Ми робимо все, чого від нас вимагають, - сказав представник однієї з країн-союзниць, яку не запросили. - Ми намагаємося зрозуміти, якими є критерії та мета цих зустрічей. Нам поки що майже нічого не повідомили".

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