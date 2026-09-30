Компанія, пов’язана із синами Трампа, хоче привозити дронові технології України до США, - Reuters

Індустрія дронів

Американський виробник дронів Powerus, пов'язаний із синами президента США Дональда Трампа, планує привезти українські військові технології до Штатів та виробляти їх там.

Про це компанія розповіла Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Зв'язок зі синами Трампа

Стартап Powerus створили близько року тому. На початку жовтня компанія має об'єднатися з Aureus Greenway Holdings — оператором гольф-полів, у якому Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп мають опосередковану частку через інвестиційний фонд American Ventures.

Згідно з документами, поданими до регуляторних органів, очікується, що фонд володітиме 9,9% фактичної частки в об’єднаній компанії.

У Powerus зазначають, що сини Трампа є пасивними інвесторами й не беруть участі в управлінні компанією. Водночас до консультативної ради Powerus входить Кіт Келлог — колишній спецпредставник Трампа з питань України та генерал-лейтенант армії США у відставці.

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Плани щодо українських технологій

Президент Powerus Бретт Веліковіч заявив, що компанія веде переговори з українськими оборонними технологічними фірмами. Зокрема, вона хоче отримати технології далекобійних ударних дронів і виробляти їх у США.

Мета — стати для Пентагону "єдиним рішенням", яке дозволить переносити іноземні військові технології до США та масштабувати їх виробництво.

У березні Powerus представила дрони-перехоплювачі Guardian, які, за словами Веліковіча, розробляли спільно з українцями. Компанія також отримала контракт ВПС США на суму до $90 мільйонів.

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