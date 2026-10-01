Компания, связанная с сыновьями Трампа, хочет поставлять украинские дронные технологии в США, — Reuters
Индустрия дронов
Американский производитель дронов Powerus, связанный с сыновьями президента США Дональда Трампа, планирует привезти украинские военные технологии в США и производить их там.
Об этом компания сообщила Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Связь с сыновьями Трампа
Стартап Powerus был создан около года назад. В начале октября компания должна объединиться с Aureus Greenway Holdings — оператором гольф-полей, в котором Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп имеют опосредованную долю через инвестиционный фонд American Ventures.
Согласно документам, поданным в регулирующие органы, ожидается, что фонд будет владеть 9,9% фактической доли в объединенной компании.
В Powerus отмечают, что сыновья Трампа являются пассивными инвесторами и не участвуют в управлении компанией. В то же время в консультативный совет Powerus входит Кит Келлог — бывший спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и генерал-лейтенант армии США в отставке.
Планы в отношении украинских технологий
Президент Powerus Бретт Великович заявил, что компания ведет переговоры с украинскими оборонными технологическими фирмами. В частности, она хочет получить технологии дальнобойных ударных дронов и производить их в США.
- Цель — стать для Пентагона "единым решением", которое позволит переносить иностранные военные технологии в США и масштабировать их производство.
В марте Powerus представила дроны-перехватчики Guardian, которые, по словам Великовича, разрабатывались совместно с украинцами. Компания также получила контракт ВВС США на сумму до $90 миллионов.
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