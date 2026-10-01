Пентагон не пригласил ключевых союзников на встречу НАТО, - Politico
Администрация Трампа не пригласила нескольких ключевых союзников на встречу стран-членов НАТО, которая состоится в следующем месяце.
Об этом говорится в материале Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Запланированная встреча в Польше, которую возглавил руководитель политического управления Пентагона Элбридж Колби, фактически представляет собой рабочую группу, посвященную будущему НАТО, сообщили шестеро дипломатов, знакомых с ходом подготовки.
Однако многие страны, не получившие приглашений, - в частности Великобритания, Франция и страны Балтии — тратят значительные средства на оборону и играют ключевую роль в НАТО. Поэтому их дипломаты удивляются, почему их оставили за бортом встречи", - пишет издание.
Опасения
Они опасаются, что администрация отдает предпочтение одним союзникам перед другими, что может ещё больше расколоть Альянс, который уже сталкивается с усилением российской агрессии и истощением запасов вооружений.
"Мы делаем все, что от нас требуют, - сказал представитель одной из стран-союзниц, которую не пригласили. - Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока почти ничего не сообщили".
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