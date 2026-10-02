Ймовірний агент ГРУ готував атаку на український Ан-124 у Лейпцигу, - розслідування
Росіянин Олег Льовушкін може бути організатором спроби атаки дрона біля українського літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це йдеться у розслідуванні Telegraph і Welt am Sonntag, які отримали доступ до німецьких, литовських і польських документів розвідки.
Як діяв Льовушкін
У звітах німецької розвідки йдеться, що цього літа Льовушкін прибув до Німеччини через Туреччину, щоб підготувати атаку на аеропорт Лейпцига — один з найважливіших логістичних хабів, через який Україні відправляють допомогу.
За тиждень до спроби теракту чоловік орендував автомобіль у Берліні й відвідав декілька схованок зі зброєю. У розвідці вважають, що у спробі теракту біля українського літака використовували 1,8 кілограма Semtex — пластичної вибухівки, яку в Німеччину доставили через Сербію або Болгарію.
31 липня, за декілька днів до інциденту, Льовушкін провів розвідку в аеропорту, а після цього, за даними розвідки, доручив виконати роботу "одноразовому агенту" з Білорусі Каршакову, якого раніше затримували за крадіжку і підозрювали в підпалі в Польщі.
Зв’язок Льовушкіна із російською розвідкою
Сам Льовушкін, за даними литовської розвідки, роками підтримує зв’язок із Денисом Смоляніновим — ймовірним організатором терактів по всій Європі, який перебуває під британськими санкціями. Смолянінов своєю чергою пов’язаний із департаментом Головного розвідувального управління Росії, яке займається питаннями України. З Льовушкіним вони знайомі з 2007 року.
Журналісти виявили, що німецька розвідка знала, що Льовушкін пов’язаний із ГРУ, ще коли він вперше прибув до Німеччини, але чомусь не почала за ним стежити.
Інцидент у Лейпцигу пов’язують із підрозділом 29155 ГРУ, який займається терактами й саботажами. Як пише Telegraph, метою теракту в аеропорту поблизу літака було завдати якомога більшої шкоди аеропорту: в баку українського Ан-124 було близько 25 тисяч літрів палива.
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