У Німеччині зафіксували 1034 випадки прольоту дронів над критичними об’єктами

У Німеччині з початку 2026 року до 19 серпня зафіксували 1034 випадки прольоту безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури, військовими об’єктами та підприємствами оборонної промисловості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CORRECTIV із посиланням на внутрішні документи Спільного центру протидії гібридним загрозам (GAZ Hybrid).

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Понад тисячу випадків із безпілотниками

У звіті Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA), підготовленому для GAZ Hybrid, зазначається, що рівень гібридних загроз у країні залишається високим і стає дедалі складнішим.

"Рівень гібридної загрози в Німеччині вже тривалий час залишається стабільно високим і стає дедалі складнішим", — йдеться у звіті BKA.

Найбільше випадків прольоту безпілотників над чутливими об’єктами з травня до серпня зафіксували в Нижній Саксонії. Там розташовані важливі військові об’єкти, зокрема військово-морські бази.

Також у документах згадуються 163 випадки підозри у диверсіях. Вони стосувалися залізничної інфраструктури, об’єктів Бундесверу, електропідстанцій, енергетичних об’єктів, веж зв’язку та адміністративних установ.

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Шпигунство, незаконні закупівлі та переслідування

Станом на 19 серпня правоохоронці Німеччини розпочали розслідування у 25 справах за підозрою у шпигунстві. Із них 13 стосувалися кібершпигунства. Ще у 39 випадках Федеральне відомство кримінальної поліції проводило попередні перевірки.

Митна кримінальна служба Німеччини також зафіксувала 12 випадків незаконного придбання технологій і спеціальних знань для створення зброї масового знищення в інтересах іноземних держав. У семи випадках країною призначення була Росія, у трьох — Іран, ще по одному випадку стосувалися Білорусі та Іраку.

Окремо німецькі спецслужби відстежують випадки транснаціональних репресій — стеження, залякування та переслідування людей іноземними державами на території Німеччини.

Із 17 червня до 19 серпня зареєстрували 20 таких випадків. Дев’ять із них пов’язують з Іраном, три — з Росією, один — із Китаєм.

За даними CORRECTIV, внутрішні документи GAZ Hybrid уперше дають змогу оцінити масштаби окремих видів гібридної діяльності в Німеччині. Йдеться, зокрема, про шпигунство, незаконне придбання технологій для створення зброї масового знищення та переслідування людей іноземними державами.

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