В Германии зафиксировали 1034 случая пролета дронов над критически важными объектами
В Германии с начала 2026 года по 19 августа было зафиксировано 1034 случая пролета беспилотников над объектами критической инфраструктуры, военными объектами и предприятиями оборонной промышленности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CORRECTIV со ссылкой на внутренние документы Объединённого центра противодействия гибридным угрозам (GAZ Hybrid).
Более тысячи случаев с беспилотниками
В отчете Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), подготовленном для GAZ Hybrid, отмечается, что уровень гибридных угроз в стране остается высоким и становится все более сложным.
"Уровень гибридной угрозы в Германии уже длительное время остается стабильно высоким и становится все более сложным", — говорится в отчете BKA.
Наибольшее количество случаев пролета беспилотников над уязвимыми объектами с мая по август зафиксировано в Нижней Саксонии. Там расположены важные военные объекты, в частности военно-морские базы.
Также в документах упоминаются 163 случая подозрений в диверсиях. Они касались железнодорожной инфраструктуры, объектов Бундесвера, электроподстанций, энергетических объектов, башен связи и административных учреждений.
Шпионаж, незаконные закупки и преследование
По состоянию на 19 августа правоохранительные органы Германии начали расследование по 25 делам по подозрению в шпионаже. Из них 13 касались кибершпионажа. Еще в 39 случаях Федеральное ведомство уголовной полиции проводило предварительные проверки.
Таможенная криминальная служба Германии также зафиксировала 12 случаев незаконного приобретения технологий и специальных знаний для создания оружия массового уничтожения в интересах иностранных государств. В семи случаях страной назначения была Россия, в трех — Иран, еще по одному случаю касались Беларуси и Ирака.
Отдельно германские спецслужбы отслеживают случаи транснациональных репрессий — слежки, запугивания и преследования людей иностранными государствами на территории Германии.
С 17 июня по 19 августа было зарегистрировано 20 таких случаев. Девять из них связывают с Ираном, три — с Россией, один — с Китаем.
По данным CORRECTIV, внутренние документы GAZ Hybrid впервые позволяют оценить масштабы отдельных видов гибридной деятельности в Германии. Речь идет, в частности, о шпионаже, незаконном приобретении технологий для создания оружия массового уничтожения и преследовании людей иностранными государствами.
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