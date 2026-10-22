В Германии задержали украинца, который мог шпионить для РФ за военными объектами НАТО
22 октября в Германии задержали гражданина Украины, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. По версии следствия, он собирал информацию об оборонном производстве и военных объектах, связанных с защитой восточного фланга НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung, которое цитирует Федеральную прокуратуру Германии.
Подозреваемого, которого немецкие правоохранители называют Вадимом Й., задержали сотрудники Федерального управления уголовной полиции в районе Одер-Шпрее федеральной земли Бранденбург. Ордер на его арест был выдан 15 октября.
По данным прокуратуры, не позднее июля 2025 года мужчина через посредника поддерживал связь с российской разведкой.
Следствие установило, что он собирал сведения о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ в Германии, а также о военном персонале и объектах, обеспечивающих оборону восточного фланга НАТО.
Часть информации подозреваемый получал из открытых источников. Остальные сведения, по версии следствия, он целенаправленно собирал через людей, связанных с европейской оборонной промышленностью.
Как сообщает Der Spiegel, особый интерес мужчина проявлял к 45-й танковой бригаде Бундесвера, известной как "литовская бригада". Ее полное развертывание в Литве и достижение боевой готовности запланированы на 2027 год.
В пятницу, 23 октября, задержанного должны доставить к следственному судье Федерального верховного суда Германии. Судья огласит ему ордер на арест и решит вопрос о предварительном заключении.
Это не первый случай задержания украинцев в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. В сентябре прокуратура Дюссельдорфа выдвинула соответствующее обвинение гражданину Украины, а в августе немецкие правоохранители арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.
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