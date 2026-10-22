В Германии задержали украинца, который мог шпионить для РФ за военными объектами НАТО

22 октября в Германии задержали гражданина Украины, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. По версии следствия, он собирал информацию об оборонном производстве и военных объектах, связанных с защитой восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Berliner Zeitung, которое цитирует Федеральную прокуратуру Германии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подозреваемого, которого немецкие правоохранители называют Вадимом Й., задержали сотрудники Федерального управления уголовной полиции в районе Одер-Шпрее федеральной земли Бранденбург. Ордер на его арест был выдан 15 октября.

По данным прокуратуры, не позднее июля 2025 года мужчина через посредника поддерживал связь с российской разведкой.

Следствие установило, что он собирал сведения о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ в Германии, а также о военном персонале и объектах, обеспечивающих оборону восточного фланга НАТО.

Часть информации подозреваемый получал из открытых источников. Остальные сведения, по версии следствия, он целенаправленно собирал через людей, связанных с европейской оборонной промышленностью.

Читайте также: Польская жандармерия задержала курсанта с украинским гражданством по подозрению в шпионаже

Как сообщает Der Spiegel, особый интерес мужчина проявлял к 45-й танковой бригаде Бундесвера, известной как "литовская бригада". Ее полное развертывание в Литве и достижение боевой готовности запланированы на 2027 год.

В пятницу, 23 октября, задержанного должны доставить к следственному судье Федерального верховного суда Германии. Судья огласит ему ордер на арест и решит вопрос о предварительном заключении.

Это не первый случай задержания украинцев в Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. В сентябре прокуратура Дюссельдорфа выдвинула соответствующее обвинение гражданину Украины, а в августе немецкие правоохранители арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии разоблачили предполагаемых шпионов: задержаны украинец и латвиец