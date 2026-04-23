В Германии разоблачили предполагаемых шпионов: задержаны украинец и латвиец

Германия задержала двух подозреваемых в шпионаже

Правоохранительные органы Германии задержали двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и подготовке диверсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

Земельная криминальная полиция Баварии и прокуратура Мюнхена сообщили о задержании двух человек, подозреваемых в работе на иностранную спецслужбу.

Задержание во время проверки

Речь идет о 43-летнем гражданине Украины и 45-летнем гражданине Латвии. Они привлекли внимание правоохранителей во время рутинной проверки на трассе вблизи Нойендеттельсау 12 апреля.

По предварительным данным, мужчины совершали поездку от имени определенной организации из другой страны.

Во время проверки у них обнаружили предметы, которые вызвали подозрения относительно истинных целей пребывания в Германии. Среди них - несколько мобильных телефонов и SIM-карт, поддельные документы, GPS-трекеры, средства радиосвязи и беспилотник.

Обвинение и расследование

Обоих задержанных взяли под стражу. Им инкриминируют, в частности, ведение разведки с целью возможных диверсионных действий, а также хранение поддельных документов.

В связи с продолжающимися следственными действиями детали дела пока не разглашаются.

Германия (7469) Латвия (1436) Украина (44308) шпионаж (1475)
Затримано московитів - паспортоносців !
23.04.2026 13:13 Ответить
Не ті тепер Штирліци, не ті...
23.04.2026 13:16 Ответить
"...Серед них - кілька мобільних телефонів і SIM-карток, підроблені документи..." Джерело: https://censor.net/ua/n3612010

Паспорти України і Латвії також підроблені?
23.04.2026 13:18 Ответить
23.04.2026 13:26 Ответить
Давние традиции у немецкой спецуры ну вы понимаете...
23.04.2026 13:30 Ответить
Це такий українець, що якби його кинули живцем у піч крематорію, безпека українства стала б трохи більшою, але ж як ці х-уйловські 3,14-дари вміють знаходити і використовувати людські слабкості.
23.04.2026 13:47 Ответить
 
 