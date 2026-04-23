В Германии разоблачили предполагаемых шпионов: задержаны украинец и латвиец

Правоохранительные органы Германии задержали двух мужчин, подозреваемых в сотрудничестве с иностранной спецслужбой и подготовке диверсий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

Земельная криминальная полиция Баварии и прокуратура Мюнхена сообщили о задержании двух человек, подозреваемых в работе на иностранную спецслужбу.

Задержание во время проверки

Речь идет о 43-летнем гражданине Украины и 45-летнем гражданине Латвии. Они привлекли внимание правоохранителей во время рутинной проверки на трассе вблизи Нойендеттельсау 12 апреля.

По предварительным данным, мужчины совершали поездку от имени определенной организации из другой страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинца взяли под стражу в Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Во время проверки у них обнаружили предметы, которые вызвали подозрения относительно истинных целей пребывания в Германии. Среди них - несколько мобильных телефонов и SIM-карт, поддельные документы, GPS-трекеры, средства радиосвязи и беспилотник.

Обвинение и расследование

Обоих задержанных взяли под стражу. Им инкриминируют, в частности, ведение разведки с целью возможных диверсионных действий, а также хранение поддельных документов.

В связи с продолжающимися следственными действиями детали дела пока не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Эстонии разоблачили рекордное количество агентов российских спецслужб