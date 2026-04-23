У Німеччині викрили ймовірних шпигунів: затримано українця і латвійця

Правоохоронці Німеччини затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу та підготовці диверсій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.

Земельна кримінальна поліція Баварії та прокуратура Мюнхена повідомили про затримання двох осіб, яких підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу.

Затримання під час перевірки

Йдеться про 43-річного громадянина України та 45-річного громадянина Латвії. Вони привернули увагу правоохоронців під час рутинної перевірки на трасі поблизу Ноєндеттльсау 12 квітня.

За попередніми даними, чоловіки здійснювали поїздку від імені певної організації з іншої країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українця взяли під варту у Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Під час перевірки у них виявили предмети, які викликали підозру щодо справжніх цілей перебування в Німеччині. Серед них — кілька мобільних телефонів і SIM-карток, підроблені документи, GPS-трекери, засоби радіозв’язку та безпілотник.

Обвинувачення і розслідування

Обох затриманих взяли під варту. Їм інкримінують, зокрема, ведення розвідки з метою можливих диверсійних дій, а також зберігання підроблених документів.

Через триваючі слідчі дії деталі справи наразі не розголошуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Естонії викрили рекордну кількість агентів російських спецслужб

Затримано московитів - паспортоносців !
23.04.2026 13:13 Відповісти
Не ті тепер Штирліци, не ті...
23.04.2026 13:16 Відповісти
"...Серед них - кілька мобільних телефонів і SIM-карток, підроблені документи..." Джерело: https://censor.net/ua/n3612010

Паспорти України і Латвії також підроблені?
23.04.2026 13:18 Відповісти
23.04.2026 13:26 Відповісти
Давние традиции у немецкой спецуры ну вы понимаете...
23.04.2026 13:30 Відповісти
Це такий українець, що якби його кинули живцем у піч крематорію, безпека українства стала б трохи більшою, але ж як ці х-уйловські 3,14-дари вміють знаходити і використовувати людські слабкості.
23.04.2026 13:47 Відповісти
 
 