У Німеччині викрили ймовірних шпигунів: затримано українця і латвійця
Правоохоронці Німеччини затримали двох чоловіків, яких підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу та підготовці диверсій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.
Земельна кримінальна поліція Баварії та прокуратура Мюнхена повідомили про затримання двох осіб, яких підозрюють у роботі на іноземну спецслужбу.
Затримання під час перевірки
Йдеться про 43-річного громадянина України та 45-річного громадянина Латвії. Вони привернули увагу правоохоронців під час рутинної перевірки на трасі поблизу Ноєндеттльсау 12 квітня.
За попередніми даними, чоловіки здійснювали поїздку від імені певної організації з іншої країни.
Під час перевірки у них виявили предмети, які викликали підозру щодо справжніх цілей перебування в Німеччині. Серед них — кілька мобільних телефонів і SIM-карток, підроблені документи, GPS-трекери, засоби радіозв’язку та безпілотник.
Обвинувачення і розслідування
Обох затриманих взяли під варту. Їм інкримінують, зокрема, ведення розвідки з метою можливих диверсійних дій, а також зберігання підроблених документів.
Через триваючі слідчі дії деталі справи наразі не розголошуються.
Паспорти України і Латвії також підроблені?