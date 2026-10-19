Польская жандармерия задержала курсанта с украинским гражданством по подозрению в шпионаже

В Польше задержали курсанта Военно-медицинской академии в Лодзи, которого подозревают в шпионаже. У мужчины есть польское и украинское гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале польской газеты Rzeczpospolita.

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В ходе обыска были обнаружены телефоны, документы и золото

Военная жандармерия Польши задержала участника курса подготовки резервистов в Военной медицинской академии в Лодзи. Задержание произошло 16 октября по поручению районной прокуратуры Лодзь-Полесье.

До этого дело расследовала Служба военной контрразведки. По данным Rzeczpospolita, мужчину подозревают в шпионаже.

Во время обыска правоохранители обнаружили у него несколько мобильных телефонов, комплекты документов и печати. Также была изъята крупная сумма наличных и золото. Связаны ли эти вещи с возможным шпионажем, не сообщается.

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В академии подтвердили задержание

Пресс-секретарь Военной медицинской академии в Лодзи Адам Степка подтвердил, что одного из участников курса задержали.

В Военной жандармерии Польши отказались комментировать причины задержания.

Как выяснили журналисты, задержанного зовут Василий. Сейчас он находится под стражей. В понедельник суд должен рассмотреть вопрос о дальнейшем содержании мужчины под стражей и решить, продлевать ли этот срок.