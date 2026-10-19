Задержана вражеская корректировщица, наводившая удары РФ по порту и объектам Нацгвардии в Одессе, - СБУ. ФОТО
Киберспециалисты и следователи Службы безопасности задержали в Одессе еще одну агентку ФСБ. Злоумышленница готовила координаты для ракетно-дроновых атак россиян по областному центру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какую информацию она передавала врагу?
Установлено, что основными "целями", которые враг поставил перед корректировщицей, были позиции Национальной гвардии Украины, объекты нефтепереработки и портовой инфраструктуры.
Что известно о предательнице?
Как выяснило расследование, агентурное задание выполняла завербованная врагом торговая представительница местной пищевой компании.
В поле зрения российской спецслужбы одесситка попала, когда искала "дополнительные" заработки в Telegram-каналах.
После вербовки в чате мессенджера агентка контактировала с рашистами через "связного" - сотрудника одного из отделов оккупационного МВД РФ во временно оккупированном Крыму.
По его инструкциям фигурантка отслеживала места сосредоточения личного состава и техники украинских войск, а затем отмечала их на Google-картах для дальнейшего "отчета" в ФСБ.
Кроме того, агентка фиксировала расположение нефтеперерабатывающих предприятий и крупных логистических центров Одесского порта.
Для конспирации разведывательных вылазок она постоянно меняла общественный транспорт, из окон которого фотографировала расположение украинских объектов на камеру телефона.
Задержание и подозрение
Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи потенциальной "цели".
- Во время задержания у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
- Следователи Службы безопасности сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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