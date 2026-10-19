Затримано ворожу коригувальницю, яка наводила удари РФ по порту та об’єктах Нацгвардії в Одесі, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки затримали в Одесі ще одну агентку ФСБ. Зловмисниця готувала координати для ракетно-дронових атак рашистів по обласному центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Яку інформацію вона передавала ворогу?

Встановлено, що основними "цілями", які перед коригувальницею поставив ворог, були локації Національної гвардії України, об’єкти нафтопереробки та портової інфраструктури.









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Що про зрадницю відомо?

Як з’ясувало розслідування, агентурне завдання виконувала завербована ворогом торгова представниця місцевої харчової компанії.

До уваги російської спецслужби одеситка потрапила, коли шукала "додаткові" заробітки в Телеграм-каналах.

Після вербування в чаті месенджера агентка контактувала з рашистами через "зв’язкового" - співробітника одного з відділів окупаційного мвс рф у тимчасово захопленому Криму.

За його інструкціями фігурантка відстежувала місця зосередження особового складу і техніки українських військ, а потім позначала їх на гугл-картах для подальшого "звіту" для фсб.

Окремо агентка фіксувала розташування нафтопереробних підприємств та великих логістичних центрів одеського порту.

Для конспірації розвідвилазок вона постійно змінювала громадський транспорт, з вікон якого фотографувала розташування українських об’єктів на камеру телефону.

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Затримання та підозра

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

Під час затримання у неї вилучено смартфон із доказами роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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