РФ шукає дані про ОПК України через агентів, Telegram і стеження, а не реєстри, - YouControl

Фахівці YouControl проаналізували 7 362 новини з офіційного сайту СБУ за 2020–2026 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку YouControl у фейсбуці.

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Зазначається, що дослідження провели, щоб з’ясувати, як ворог отримує чутливу інформацію про український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) і які канали найчастіше фігурують у публічних повідомленнях спецслужби.

Ключові висновки:

Людський фактор — один із найбільш помітних каналів. 149 повідомлень за ст. 111 ККУ стосуються "кротів" і шпигунів у держорганах та на стратегічних підприємствах, ще 179 — агентів, інформаторів і зв’язкових ФСБ.

269 повідомлень стосуються коригування вогню та наведення ударів. Інформація про українські об’єкти, зокрема, використовувалася для планування атак.

Telegram фігурує як один з інструментів дистанційного вербування: 84 із 90 публікацій про пошук інформаторів через соцмережі у вибірці ОПК стосувалися саме цього месенджера.

У 43 випадках агенти фізично збирали інформацію про об’єкти ОПК, фотографуючи та знімаючи їх на відео.

Кібероперації також фігурують серед каналів отримання інформації, однак у дослідженому масиві кількісно поступаються агентурним загрозам.

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У відкритих реєстрах не виявили джерела інформації про ОПК

Окремо аналітики YouControl перевірили, чи фігурували в повідомленнях СБУ випадки отримання інформації про об’єкти ОПК саме через відкриті дані.



У досліджуваній вибірці таких випадків не виявили. Тобто серед проаналізованих 7 362 повідомлень СБУ не зафіксовано отримання інформації про оборонні об’єкти саме через дані державних публічних реєстрів.



"Це важливо враховувати в дискусії щодо вилучення відкритих даних про ОПК. Якщо зафіксовані канали витоку лежать за межами публічних реєстрів, саме по собі вилучення базових відомостей про компанії відповідно до постанови Кабміну №1257 не є ефективним інструментом захисту ОПК", - наголосили дослідники.

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YouControl виступає за дискусію щодо відкриття даних про ОПК

Ба більше, повне закриття інформації про підприємство не робить його невидимим. Різка зміна або зникнення даних може стати додатковим сигналом для OSINT-аналізу. Про це детально розповіли тут.



Саме тому YouControl підтримує позицію ГО Асоціація Відкритих Даних у справі щодо оскарження постанови №1257 та відкритий розгляд питання про баланс між безпекою держави й прозорістю даних.

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Більше — у повному матеріалі.

Також у компанії наголосили, що дослідження не охоплює непублічні матеріали СБУ та не дозволяє встановити повну кількість спроб отримання рф інформації про український ОПК.



