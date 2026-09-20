Россия ищет данные об ОПК через агентов, Telegram и слежку, а не через реестры, - YouControl

Специалисты YouControl проанализировали 7 362 новости с официального сайта СБУ за 2020–2026 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницуYouControl в Facebook.

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Отмечается, что исследование провели, чтобы выяснить, как враг получает конфиденциальную информацию об украинском оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и какие каналы чаще всего фигурируют в публичных сообщениях спецслужбы.

Ключевые выводы:

Человеческий фактор - один из наиболее заметных каналов. 149 сообщений по ст. 111 УК Украины касаются "кротов" и шпионов в госорганах и на стратегических предприятиях, еще 179 - агентов, информаторов и связных ФСБ.

269 сообщений касаются корректировки огня и наведения ударов. Информация об украинских объектах, в частности, использовалась для планирования атак.

Telegram фигурирует как один из инструментов дистанционного вербовки: 84 из 90 публикаций о поиске информаторов через соцсети в выборке ОПК касались именно этого мессенджера.

В 43 случаях агенты физически собирали информацию об объектах ОПК, фотографируя и снимая их на видео.

Кибероперации также фигурируют среди каналов получения информации, однако в исследуемом массиве количественно уступают агентурным угрозам.

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В открытых реестрах не обнаружили источников информации об ОПК

Отдельно аналитики YouControl проверили, фигурировали ли в сообщениях СБУ случаи получения информации об объектах ОПК именно через открытые данные.



В исследуемой выборке таких случаев не обнаружено. То есть среди проанализированных 7 362 сообщений СБУ не зафиксировано получения информации об оборонных объектах именно через данные государственных публичных реестров.



"Это важно учитывать в дискуссии об изъятии открытых данных об ОПК. Если зафиксированные каналы утечки лежат за пределами публичных реестров, само по себе изъятие базовых сведений о компаниях в соответствии с постановлением Кабмина № 1257 не является эффективным инструментом защиты ОПК", - подчеркнули исследователи.

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YouControl выступает за обсуждение вопроса об открытии данных об ОПК

Более того, полное закрытие информации о предприятии не делает его невидимым. Резкое изменение или исчезновение данных может стать дополнительным сигналом для OSINT-анализа. Об этом подробно рассказали здесь.



Именно поэтому YouControl поддерживает позицию общественной организации "Ассоциация открытых данных" в деле об обжаловании постановления № 1257 и открытое рассмотрение вопроса о балансе между безопасностью государства и прозрачностью данных.

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Подробнее - в полном материале.

Также в компании подчеркнули, что исследование не охватывает непубличные материалы СБУ и не позволяет установить полное количество попыток получения РФ информации об украинском ОПК.



