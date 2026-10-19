Польська жандармерія затримала курсанта з українським громадянством за підозрою у шпигунстві

У Польщі затримали курсанта Військової медичної академії в Лодзі, якого підозрюють у шпигунстві. Чоловік має польське та українське громадянство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі польської газети Rzeczpospolita.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обшук виявив телефони, документи та золото

Військова жандармерія Польщі затримала учасника курсу підготовки резервістів у Військовій медичній академії в Лодзі. Затримання відбулося 16 жовтня за дорученням районної прокуратури Лодзь-Полісся.

Перед цим справу розслідувала Служба військової контррозвідки. За даними Rzeczpospolita, чоловіка підозрюють у шпигунстві.

Під час обшуку правоохоронці знайшли в нього кілька мобільних телефонів, комплекти документів і печатки. Також вилучили велику суму готівки та золото. Чи пов’язані ці речі з можливим шпигунством, не повідомляється.

Також читайте: 20-річний українець загинув після падіння з 13-го поверху у Варшаві: поліція не виявила ознак злочину

В академії підтвердили затримання

Речник Військової медичної академії в Лодзі Адам Степка підтвердив, що одного з учасників курсу затримали.

У Військовій жандармерії Польщі відмовилися коментувати причини затримання.

Як з’ясували журналісти, затриманого звати Василь. Наразі він перебуває під вартою. У понеділок суд має розглянути питання про подальше тримання чоловіка під вартою та вирішити, чи продовжувати цей строк.