У Німеччині затримали українця, який міг шпигувати для РФ за військовими об’єктами НАТО

У Німеччині 22 жовтня затримали громадянина України, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою. За версією слідства, він збирав інформацію про оборонне виробництво та військові об'єкти, пов'язані із захистом східного флангу НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Berliner Zeitung, яке цитує Федеральну прокуратуру Німеччини.

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Підозрюваного, якого німецькі правоохоронці називають Вадимом Й., затримали співробітники Федерального управління кримінальної поліції в районі Одер-Шпрее федеральної землі Бранденбург. Ордер на його арешт видали 15 жовтня.

За даними прокуратури, щонайпізніше з липня 2025 року чоловік через посередника підтримував зв'язок із російською розвідкою.

Слідство встановило, що він збирав відомості про виробництво бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин у Німеччині, а також про військовий персонал та об'єкти, які забезпечують оборону східного флангу НАТО.

Частину інформації підозрюваний отримував із відкритих джерел. Інші відомості, за версією слідства, він цілеспрямовано збирав через людей, пов'язаних із європейською оборонною промисловістю.

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Як повідомляє Der Spiegel, особливий інтерес чоловік виявляв до 45-ї танкової бригади Бундесверу, відомої як "литовська бригада". Її повне розгортання в Литві та досягнення бойової готовності заплановані на 2027 рік.

У п'ятницю, 23 жовтня, затриманого мають доставити до слідчого судді Федерального верховного суду Німеччини. Суддя оголосить йому ордер на арешт та вирішить питання про попереднє ув'язнення.

Це не перший випадок затримання українців у Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь Росії. У вересні прокуратура Дюссельдорфа висунула відповідне обвинувачення громадянину України, а в серпні німецькі правоохоронці заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.

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