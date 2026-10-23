Россия готовит новые гибридные провокации против Европы, - ГУР

Москва может активизировать диверсионные операции в странах Центральной и Восточной Европы. Российская пропаганда может использовать их для обвинений в адрес Украины и ослабления поддержки Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

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"Государство-агрессор Россия активизирует гибридную дестабилизационную стратегию в отношении Европейского Союза с целью сокращения или лишения Украины внешней поддержки путем дискредитации Сил обороны нашего государства, а также запугивания европейских правительств и обществ", — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что Россия может прибегнуть к провокационным диверсионным действиям на территории Центральной и Восточной Европы, в частности в странах Балтии.

"В планах Москвы фигурируют различные сценарии — в частности, проведение "операций под чужим флагом" с последующим обвинением Украины через каналы российской пропаганды и доступные для Кремля международные площадки", — добавляют в ГУР Минобороны.

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По данным ГУР, потенциальными местами российских провокаций могут быть:

Объекты критической инфраструктуры.

Приграничные территории с Россией.

Калининградский анклав.

Регионы стран ЕС, где проживает русскоязычное население.

Объекты, контролируемые Кремлем, в частности сеть учреждений Русской православной церкви.

Исторические места, связанные с Россией, на территории европейских государств.

Что этому предшествовало?

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников на днях сообщило, что неудачная операция в немецком аэропорту Лейпциг-Галле летом стала одним из первых эпизодов усиленной кампании диверсий против стран НАТО, приказ о которой, по данным американской разведки, лично отдал российский диктатор Владимир Путин. Москва отрицает причастность к диверсиям в Европе.

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