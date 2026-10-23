На фронте ликвидировали российского актера из "Ментовских войн" Ефима Старцева

На войне в Украине ликвидирован российский актер Ефим Старцев, известный по сериалам "Ментовские войны" и "Наш спецназ". Ему было 50 лет.

Об этомстало известно только сейчас, хотя он был ликвидирован ещё 30 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей его окружения, актера похоронили в Санкт-Петербурге рядом с родственниками.

Когда именно Старцев вступил в ряды российской армии, на каком направлении воевал и при каких обстоятельствах погиб, пока неизвестно.

С начала полномасштабного вторжения на фронт в составе оккупационной армии РФ отправились несколько российских актеров, музыкантов и медийных личностей. Часть из них погибла.

Так, только за текущий год стало известно, что силы обороны Украины ликвидировали российского актера Николая Ткаченко, известного по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", звезду фильмов "Майор Гром" и "Мастер и Маргарита" Чингиза Додиева, а также актера из сериала "Счастливы вместе" Павла Чернявского. Все они добровольно заключили контракты с российской армией и принимали участие во вторжении в Украину.

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