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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 574 620 (+1 830 за сутки) человек, 12 439 танков, 51 501 артиллерийская система, 25 597 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 574 620 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.26 ориентировочно составляют:

Личный состав:

  • около 1 574 620 (+1 830) человек

Вооружение и военная техника:

  •  Танки: 12 439
  • Боевые бронированные машины: 25 597 (+3)
  • Артиллерийские системы: 51 501 (+54)
  • РСЗО: 2 230 (+1)
  • Средства ПВО: 1 720 (+1)
  • Самолеты: 449
  • Вертолёты: 356

Беспилотные системы и ракеты:

  • Наземные робототехнические комплексы: 3 003 (+6)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 577 209 (+2 067)
  • Крылатые ракеты: 5 138

Морская техника:

  • Корабли и катера: 35
  • Подводные лодки: 2

Техника обеспечения:

  • Автомобильная техника и автоцистерны: 166 088 (+447)
  • Специальная техника: 4 851 (+5).

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Потери армии РФ превысили 1,57 млн военнослужащих — Генштаб

Автор: 

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