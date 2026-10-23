Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 574 620 (+1 830 за сутки) человек, 12 439 танков, 51 501 артиллерийская система, 25 597 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 574 620 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.26 ориентировочно составляют:
Личный состав:
- около 1 574 620 (+1 830) человек
Вооружение и военная техника:
- Танки: 12 439
- Боевые бронированные машины: 25 597 (+3)
- Артиллерийские системы: 51 501 (+54)
- РСЗО: 2 230 (+1)
- Средства ПВО: 1 720 (+1)
- Самолеты: 449
- Вертолёты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
- Наземные робототехнические комплексы: 3 003 (+6)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 577 209 (+2 067)
- Крылатые ракеты: 5 138
Морская техника:
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 166 088 (+447)
- Специальная техника: 4 851 (+5).
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль