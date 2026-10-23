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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 574 620 (+1 830 за добу) осіб, 12 439 танків, 51 501 артсистема, 25 597 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 574 620 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.26 орієнтовно становлять:

Особовий склад:

  • близько 1 574 620 (+1 830) осіб

Озброєння та військова техніка:

  •  Танки: 12 439
  • Бойові броньовані машини: 25 597 (+3)
  • Артилерійські системи: 51 501 (+54)
  • РСЗВ: 2 230 (+1)
  • Засоби ППО: 1 720 (+1)
  • Літаки: 449
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 003 (+6)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 577 209 (+2 067)
  • Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 088 (+447)
  • Спеціальна техніка: 4 851 (+5).

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Втрати армії РФ перевищили 1,57 млн військових — Генштаб

Автор: 

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