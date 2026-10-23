Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 574 620 (+1 830 за добу) осіб, 12 439 танків, 51 501 артсистема, 25 597 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 574 620 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.26 орієнтовно становлять:
Особовий склад:
- близько 1 574 620 (+1 830) осіб
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 439
- Бойові броньовані машини: 25 597 (+3)
- Артилерійські системи: 51 501 (+54)
- РСЗВ: 2 230 (+1)
- Засоби ППО: 1 720 (+1)
- Літаки: 449
- Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 003 (+6)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 577 209 (+2 067)
- Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 088 (+447)
- Спеціальна техніка: 4 851 (+5).
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