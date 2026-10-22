Від початку доби на фронті відбулось 146 бойових зіткнень, - Генштаб

Від початку доби 22 жовтня на фронті відбулось 146 бойових зіткнень. Найгарячіший — Покровський напрямок.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав трьох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5983 дрони-камікадзе та здійснив 2151 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

Упродовж доби на Північно-Слобожанському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень біля Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки, одне зіткнення триває досі.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Катеринівки, Колодязів та Лимана, відбивши п'ять атак.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки, один бій продовжується до цього часу.

Усього 13 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка та Молодецьке. За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 42 окупанти та 22 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та одне укриття ворога. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 45 укриттів противника. Знищено або подавлено 167 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Десять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Верхня Терса, Косівцеве, Воздвижівка, Копані, Чарівне, Новоселівка та Білогір'я.

На Оріхівському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення, в районах Лук'янівського та Павлівки, одна з цих атак не завершилася дотепер.

На Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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