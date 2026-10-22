Втрати російської армії зростають: майже 37 тисяч за неповний жовтень, за добу - 2250 окупантів, - Генштаб
21 жовтня українські Сили оборони знешкодили 2250 російських окупантів - це найвищий добовий показник у наведеній статистиці від початку повномасштабної війни. У жовтні втрати російських окупантів наблизилися до 37 тисяч осіб менш ніж за три тижні, а у вересні загальні втрати становили 46 230 осіб - найбільше за місяць від початку року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Українці докладають максимум зусиль, щоб зберегти кожне життя своїх військових і цивільних. В рф же солдат - просто ресурс, який не жаліють і просто пускають на знищення", - наголошують у Генштабі.
Попередній рекорд протримався майже два роки
П'ять найбільших добових втрат противника в особовому складі:
- 21.10.2026 — 2250 осіб;
- 19.12.2024 — 2200 осіб;
- 18.10.2026 — 2100 осіб;
- 27.09.2026 — 2090 осіб;
- 28.11.2024 — 2030 осіб.
Три з п'яти найвищих показників припадають на вересень і жовтень 2026 року. Попередній рекорд протримався майже два роки.
Від початку 2026 року загальні втрати російського агресора в особовому складі становлять близько 363 820 осіб. Від 24 лютого 2022 року армія РФ втратила 1 572 790 військовослужбовців.
Втрати противника зростають від місяця до місяця. У лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні сягнули 46 230 осіб. Вересень став найбільшим місячним показником з початку року. Упродовж неповних трьох тижнів жовтня втрати окупантів уже сягнули майже 37 тисяч осіб.
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руїни в кожному обласному центрі!
цивільні гинуть кожного дня. гинуть діти.
виробничі підпріємства нищяться в нуль.
енергетика на межі, з графіками і без графиків.
у відповідь: якісь труселя, про котрі вже забули та плазування перед трампом і заборона бити по нпз. по енергетиці взагалі не били ніколи!
москва квітне.
і безкінечні вояжи зеленої гундосої гніди. після кожної масована комбінована нічна атака києва.
чим перекрити?
ось вам патужна переможна доповідь генштабу!
рекорд!
22500 орків.
уа! уа! уа!
патєрь нєт!
не красти!!!
але, це вже сталося.
то ж:
я хочу:
відставки зеленої гундосої гніди!
справедливого суду!
пожиттєво з повною конфіскацією по всьому світу, в тому числі у родичів та підставних рил!
я, багато хочу чи нормуль?
там є щось про очко *****?
бачиш, нема.
а у тебе, є....