Втрати російської армії зростають: майже 37 тисяч за неповний жовтень, за добу - 2250 окупантів, - Генштаб

21 жовтня українські Сили оборони знешкодили 2250 російських окупантів - це найвищий добовий показник у наведеній статистиці від початку повномасштабної війни. У жовтні втрати російських окупантів наблизилися до 37 тисяч осіб менш ніж за три тижні, а у вересні загальні втрати становили 46 230 осіб - найбільше за місяць від початку року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Українці докладають максимум зусиль, щоб зберегти кожне життя своїх військових і цивільних. В рф же солдат - просто ресурс, який не жаліють і просто пускають на знищення", - наголошують у Генштабі.

Попередній рекорд протримався майже два роки

П'ять найбільших добових втрат противника в особовому складі:

21.10.2026 — 2250 осіб;

19.12.2024 — 2200 осіб;

18.10.2026 — 2100 осіб;

27.09.2026 — 2090 осіб;

28.11.2024 — 2030 осіб.

Три з п'яти найвищих показників припадають на вересень і жовтень 2026 року. Попередній рекорд протримався майже два роки.

Від початку 2026 року загальні втрати російського агресора в особовому складі становлять близько 363 820 осіб. Від 24 лютого 2022 року армія РФ втратила 1 572 790 військовослужбовців.

Втрати противника зростають від місяця до місяця. У лютому 2026 року вони становили 26 090 осіб, а у вересні сягнули 46 230 осіб. Вересень став найбільшим місячним показником з початку року. Упродовж неповних трьох тижнів жовтня втрати окупантів уже сягнули майже 37 тисяч осіб.

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