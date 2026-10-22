Потери российской армии растут: почти 37 тысяч за неполный октябрь, за сутки - 2250 оккупантов, - Генштаб

21 октября украинские Силы обороны уничтожили 2250 российских оккупантов — это самый высокий суточный показатель в приведенной статистике с начала полномасштабной войны. В октябре потери российских оккупантов приблизились к 37 тысячам человек менее чем за три недели, а в сентябре общие потери составили 46 230 человек — это самый высокий показатель за месяц с начала года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Украинцы прилагают максимум усилий, чтобы сохранить каждую жизнь своих военных и гражданских. В РФ же солдат — просто ресурс, которого не жалеют и просто отправляют на уничтожение", — отмечают в Генштабе.

Предыдущий рекорд продержался почти два года

Пять крупнейших суточных потерь противника в личном составе:

21.10.2026 — 2250 человек;

19.12.2024 — 2200 человек;

18.10.2026 — 2100 человек;

27.09.2026 — 2090 человек;

28.11.2024 — 2030 человек.

Три из пяти самых высоких показателей приходятся на сентябрь и октябрь 2026 года. Предыдущий рекорд продержался почти два года.

С начала 2026 года общие потери российского агрессора в личном составе составляют около 363 820 человек. С 24 февраля 2022 года армия РФ потеряла 1 572 790 военнослужащих.

Потери противника растут из месяца в месяц. В феврале 2026 года они составляли 26 090 человек, а в сентябре достигли 46 230 человек. Сентябрь стал самым высоким месячным показателем с начала года. За неполные три недели октября потери оккупантов уже достигли почти 37 тысяч человек.

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