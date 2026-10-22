Потери российской армии растут: почти 37 тысяч за неполный октябрь, за сутки - 2250 оккупантов, - Генштаб
21 октября украинские Силы обороны уничтожили 2250 российских оккупантов — это самый высокий суточный показатель в приведенной статистике с начала полномасштабной войны. В октябре потери российских оккупантов приблизились к 37 тысячам человек менее чем за три недели, а в сентябре общие потери составили 46 230 человек — это самый высокий показатель за месяц с начала года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Украинцы прилагают максимум усилий, чтобы сохранить каждую жизнь своих военных и гражданских. В РФ же солдат — просто ресурс, которого не жалеют и просто отправляют на уничтожение", — отмечают в Генштабе.
Предыдущий рекорд продержался почти два года
Пять крупнейших суточных потерь противника в личном составе:
- 21.10.2026 — 2250 человек;
- 19.12.2024 — 2200 человек;
- 18.10.2026 — 2100 человек;
- 27.09.2026 — 2090 человек;
- 28.11.2024 — 2030 человек.
Три из пяти самых высоких показателей приходятся на сентябрь и октябрь 2026 года. Предыдущий рекорд продержался почти два года.
С начала 2026 года общие потери российского агрессора в личном составе составляют около 363 820 человек. С 24 февраля 2022 года армия РФ потеряла 1 572 790 военнослужащих.
Потери противника растут из месяца в месяц. В феврале 2026 года они составляли 26 090 человек, а в сентябре достигли 46 230 человек. Сентябрь стал самым высоким месячным показателем с начала года. За неполные три недели октября потери оккупантов уже достигли почти 37 тысяч человек.
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руїни в кожному обласному центрі!
цивільні гинуть кожного дня. гинуть діти.
виробничі підпріємства нищяться в нуль.
енергетика на межі, з графіками і без графиків.
у відповідь: якісь труселя, про котрі вже забули та плазування перед трампом і заборона бити по нпз. по енергетиці взагалі не били ніколи!
москва квітне.
і безкінечні вояжи зеленої гундосої гніди. після кожної масована комбінована нічна атака києва.
чим перекрити?
ось вам патужна переможна доповідь генштабу!
рекорд!
22500 орків.
уа! уа! уа!
патєрь нєт!
не красти!!!
але, це вже сталося.
то ж:
я хочу:
відставки зеленої гундосої гніди!
справедливого суду!
пожиттєво з повною конфіскацією по всьому світу, в тому числі у родичів та підставних рил!
я, багато хочу чи нормуль?
там є щось про очко *****?
бачиш, нема.
а у тебе, є....